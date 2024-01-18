自由廣場》記取這次分裂的教訓

◎ 陳啟濃

這次立委有三席應該是民進黨拿下，卻因為綠營分裂，造成讓國民黨撿便宜，輸得很冤枉。這次立委選舉，選情本預測民進黨席次會不過半，黨中央沒有全力協調，更沒有記取以往因為分裂而造成敗選的教訓，非常讓人痛惜。

南投縣前鄉長陳癸佑擔任警察時早已入黨，家族又是早期的黨外人士，也曾代表民進黨披掛上陣，參選上一屆南投二區的立委選舉。他因不滿上次南投立委補選，直接徵召蔡培慧，沒有透過公平的初選機制。這次自行用無黨參選，結果他的選票加上蔡培慧的得票，就能勝過當選的國民黨籍的游顥。

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台東立委選舉也是內鬨，初選民調是賴坤成領先，由賴代表黨參選。現任的劉櫂豪卻不服氣，也是自行參選。於是雙雙落選，讓國民黨籍的黃建賓魚翁得利，小贏不到三千票勝選。而賴坤成和劉櫂豪兩人得票加起來，勝過黃建賓超過一萬五千票。

台北市的高嘉瑜以及吳欣岱，雖然分屬民進黨與基進黨，但基進黨也以小綠自居，政治理念貼近民進黨。這兩人沒有整合成功，不然加起來的選票，也是高於國民黨籍的當選人李彥秀。比起台中市的國民黨禮讓民眾黨的蔡壁如，跨黨派整合成功，雖然沒有當選，但有發揮戰鬥力，而小輸蔡其昌，民進黨和基進黨應該要好好檢討。

這次選舉本就評估賴清德會當選總統，執政黨有豐沛的行政資源，不管是經費或是職位，都有分配的權力。卻在這三區的立委選舉，未能好好發揮運用行政資源的整合能力，本來可以勝選的局面，卻因內鬥，白白失去三席立委席次。如果不能學到如何說服自己人的誠意，將來在國會不過半的局勢下，又怎麼好好調和不同政黨，順利執政，提升政府效率呢？

（作者是文字工作者）

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