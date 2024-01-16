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自由廣場》選後三種話不要說

2024/01/16 05:30

◎ 張約翰

隨著藍營、白營的敗選演說，最後在Amazing Grace曲聲中彩紙紛飛伴著綠營的鞠躬，大選曲終人散，接著就是各種得失盤點、究責反省，以及觀察國際對大選結果反應的時間。

儘管選前三組總統候選人互相抄家、個個落淚，引動支持者跟著投入豐富的感情，但選舉一結束，民主體制下願選服輸，結果不可撼動，也就各自回歸日常生活。畢竟大選就像運動盛會，比賽結束當然有輸有贏，球迷粉絲再不甘心，也會回復理性，等待下一次賽事。

隨著每一次大選的時間累積，台灣人的素養也漸漸成長。然而還是不免有人在社群平台上講些故意要讓人不舒服的話，甚至趁機散播謠言侵蝕對民主體制的信心。選舉不是用來累積仇恨值的，不管這仇恨是吸到自己身上，還是支持的黨派身上。因此，筆者建議，在大選剛剛結束、曲終卻不甘心散場時，有三種話請忍著不要在社群平台上說。

首先是不要挑釁敗方。先不談什麼勝不驕、敗不餒之類的老生常談，務實一點說，選舉不是只有一次，勝方的志得意滿只會讓敗方鬥志更高，更不利下次選舉。再者在社群平台上得意忘形，只會讓人退避三舍，為自己支持的一方招人討厭。

其次是不要責怪選民。選後常有一種論調—某某選區居然會選出某某人，這區的選民腦袋是不是裝了什麼臭臭的東西？要知道，被你這樣責怪的該區選民裡，仍然有人投票支持你認為該當選的候選人，一竿子打翻一船人的論調，既不公平，也令當地和你同一陣線的人傷心。

最後是不要輸不起。敗選方找替罪羔羊，這是人性在所難免，但既是人性就能被利用，可以藉此詆毀、侵蝕我們好不容易得來的民主體制，比方藉由社群平台散布謠言繪聲繪影的說哪裡有人作票，甚至與其投票還不如讓英明的領導人永遠執政。這些謠言可以滿足敗選一方支持者的情緒缺口，但對民主體制的侵蝕卻會日積月累。

選舉不是為了激化階級、族群或世代對立，而是對政黨與政治人物的定期檢驗，更是為了避免權力從人民手上流失到極權體制。因此，對完成選舉這項民主運作環節的每一位選民，都應該保持基本的尊重，畢竟選舉不過是暫時的輸贏，而民主卻是永遠。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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