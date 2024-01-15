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自由廣場》第一名當選制 並無「雙少數」問題

2024/01/15 05:30

◎ 陳宏銘

選舉結果，不少人稱出現「雙少數」現象，甚有所謂的「雙少數總統」。這些說法和概念並不精確，由於其中隱含民主正當性的問題，有加以釐清和辨明的需要。

從總統選舉制度的原理來看，不論是基於過半數的絕對多數決制，或相對多數決制，其所產生的總統當選人，都是侯選人當中獲得最多選票才當選的。後者，也被稱為第一名當選制（first past the post），也是台灣的總統選制所採用的，所以應該不會有少數當選的問題。

「少數總統」（minority president）概念，最早應是源自於美國總統選舉所採用的「選舉人制」的經驗，主要是指總統當選者雖然拿到過半數的「選舉人票」，但「普選票」卻少於對手的情況。這個概念用在台灣並不合適，因為我們選制下的總統當選人，其所獲選票一定是多於其他候選人。把「少數總統」擴大解釋成包括總統得票未過半多數的情形，甚至再把它和國會中執政黨的少數處境合併稱為「雙少數」，似乎有待商榷。

「未過半數」的總統，並不等於就是「少數」總統。既如此，概念上應該就不存在「雙少數」。至於總統得票未過半，以及面對所屬政黨在國會中也居於少數的執政挑戰或困境，則是另一問題，也有待因應。

（作者為中原大學通識教育中心教授、政治學博士）

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