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自由廣場》評大選結果與台灣民主發展

2024/01/15 05:30

◎ 陳俐甫

這次台灣大選受到全球關注，以地緣政治而言，關係到以美為首之民主陣營圍堵中國的戰略，也關係到外貿為導向的台灣是否重回紅色供應鏈。幸好賴清德贏得總統大選，將延續親美路線，台灣的國際政經角色不至有太大改變。

民進黨失去多數，淪為第二大黨，國會三黨不過半。民進黨法案將不易通過，須與民眾黨協調，第三大黨的民眾黨將因此放大影響力，成為關鍵少數。柯文哲過去主張「大鬧國會」，從未把國會當成政治焦點，現在席次增加，影響力也倍增，國會未來不只可能因國民黨抵制而停擺，也可能因民眾黨主導而暴走。

小黨全面退散，剩下三大黨。以多元民主而言，堪稱民主倒退，小黨多是理念型政黨，沒有小黨百花齊放，理念競爭容易被利益交換取代，人民的政策選擇就會減少，社會團體很難完全替代小黨的國會功能。

服務型政治人物全面獲勝，論述型的菁英紛紛敗選。這是國政視野VS地方思維、價值理念VS利益分配的鬥爭。當立委成為地方議員的升級版，人民把議員送來當立委，國家大政的決策變成地方利益的延伸，這非但不能團結共同體，更會撕裂共同體。尤其不少立委都是地方政治的二代，甚有黑金背景，這不忒是國政地方化，更是派系擴張與階級複製。

藍綠兩大黨都還沒有真正的青年政策，欠缺相應的意識形態與核心價值，仍是傳統的利益競標。去脈絡、非系統的撒錢給糖，只會助長物質主義與現實主義的短視，結果是腐化青年而非溝通說服。使民眾黨可以用華麗的口號與純粹的謾罵來挑動世代對立，利用年輕族群不滿的情緒崛起，但事實上根本沒有提出任何具體政策。政治家有說明政策與描述未來的責任，如果放任政治在競相買收青年的淺碟化民粹中墮落，我們的年輕人在尚未為任何理想燃燒以前，就被豢養成現實自私的一代。

面對貧富擴大造成的世代剝奪感之中，傳統的政黨不敢得罪財團，逃避提出平等主義的福利政策，只是競相給糖安撫，而號稱新政治的政客遑論提出解方，根本是惡意激化矛盾來騙取新鮮選票。不論誰贏得選舉，我們都必須提防失去整個年輕世代，因為那等於失去未來。

選舉結果告訴我們：愈來愈多的國民只在乎當下的自己，不願思考共同體的未來，國際主義取代了國家認同，喊要移民比保衛家園更大聲，他們只是故鄉中的異鄉人，台灣社會中原子化的存在。而下次大選，我們就要和這樣的人一起決定命運。

（作者為台灣教授協會會長、台灣國家聯盟決策委員）

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