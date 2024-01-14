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社論》打破八年魔咒 面對少數執政困局

2024/01/14 05:30

今年大選結果出爐，正副總統由賴蕭配以五五八萬多票（四十．○％）勝出，二、三名為侯趙配、柯吳配，分別以四六七萬多票（三十三．四％）、三六九萬多票（二十六．四％）落敗；而國會則由民進黨「單獨過半」，變成「三黨不過半」局面。少數執政成形，民進黨的執政固然得以延續，但施政勢必受到嚴重掣肘，尤其柯文哲以新興政黨之姿打著「超越藍綠」旗幟，竟能闖出一片天地，在國會更可發揮關鍵性影響，是會激化對立，加劇政局動盪，或成為促成團結的凝結劑，端視其主事者的政治智慧，而民進黨淪為少數執政後，能否克服內外挑戰，帶領台灣人民走上正確的道路，將是賴蕭配的最大考驗。

這次大選是今年全球最受矚目的選舉之一，美國有線電視新聞網（CNN）甚至稱，二○二四年可能改變世界的選舉是台灣而非美國的大選。台灣之所以受到全球的關注，主要與美中貿易戰，台灣選擇參加美國隊有關。台灣對中國擁有超過四成的經貿依存度，卻毅然決然參與具有相同價值理念、民主制度的美國等西方民主國家的隊伍，對抗從資本主義世界吸取養分壯大自己，卻反過來大肆整軍經武，對外擴張，打著「中華民族偉大復興」，企圖建立紅色帝國的一小撮中共領導人。而台灣加入美國抗中行列，並沒有因為中共的經濟脅迫而受害，反而由於完整的半導體供應鏈，以及生產全球逾九成先進晶片，因而成為美國發展「友岸外包」、建立「可信賴供應鏈」的重要夥伴，進而與民主世界的利益、價值休戚相關。尤有甚者，俄羅斯普廷入侵烏克蘭引發全球地緣政治危機，益發凸顯在中共虎視眈眈下的台灣對全球穩定的重要性，因為一旦台海爆發軍事衝突，人類可能陷入第三次世界大戰，則人命傷亡難以計數，全球經濟估計亦將損失十兆美元之鉅。而台灣的總統大選結果，意味著主流民意是選擇保護台灣的主權與民主，而非向中國傾斜，寧可「相信台灣」，也不願「相信習近平」。更重要的是，位於抗中地緣政治前沿的台灣，願意扮演自由世界的夥伴，這不但關乎台灣本身，也是全球地緣政治與經濟穩定的「定海神針」，因此大選受到全球關注。然而，選出堅定捍衛台灣主權的總統，意味「統一」並非台灣人民的選項，但不可諱言的，兩位被視為「親中」的在野黨候選人的得票數之中，部分民眾心中確實存在恐懼戰爭的陰影。故而，賴蕭配在堅定維護主權之餘，如何展現更多彈性，研擬周全對策，發揮「以小事大」的智慧︰一方面強化國防，備戰而不求戰，並且在國際社會與正義力量結合；一方面則給予更多的務實作為，以柔克剛，塑造台灣柔軟卻堅定的形象，才能安定民心，爭取更多國際的支持。

另一個值得執政黨深思的課題，則是選舉結果顯現民進黨政府在歷經二十四年的打拚後，得票率竟然僅僅些微超過陳水扁首度政黨輪替的三十九％。民進黨二○○○年以大約四成得票率取得政權，二十年後蔡英文的得票率五十七％，這是一種大幅跳躍的成就。為何在蔡英文八年執政交出一張令人稱艷的成績單後，此次選舉卻流失了大量選票，回到了阿扁時代的綠營基本盤？必須坦然承認，這次藍綠算是鞏固了基本盤，但中間、年輕人選票則流向柯文哲的白色陣營。如此結果雖未造成政權輪替，卻將在國會掀起波瀾，白色力量顯然已成為關鍵的第三者，有了縱橫捭闔的空間。令人憂心的是，柯文哲的政治風格，慣說大話，傲慢自大，往往前後矛盾，反覆無常，卻師法毛澤東的群眾運動手法，擅於操弄民粹，製造對立，如今成為國內政壇的第三勢力，對台灣是福是禍，有待觀察。另外，更應關切的是，綠藍之間的選票大量流向柯文哲，是有結構性問題︰例如房價、物價高漲，年輕人買不起房的矛盾存在；加上年輕人一向具有反建制、反體制的傾向，容易受到「藍綠一樣爛」的口號吸引，並在選戰中形成一股類宗教的狂熱情緒，強烈衝擊現有的藍綠板塊，造成政局大震盪。如何解決年輕人對現實不滿的結構性問題，將是賴蕭配上任後的當務之急。

總之，打破「八年魔咒」是賴蕭配值得稱許的成就，但希望政黨輪替的民意顯然不在少數。四年前，蔡英文以八百多萬大勝，勢如秋風掃落葉，卻仍一再自我警惕︰謙卑、謙卑、再謙卑；如今，賴蕭配僅有四成選票，勢須自我檢討，更加努力，不能有任何志得意滿的驕態。對於這次選舉，美國《華盛頓郵報》十一日社論早已作成定論︰台灣的自由選舉，就是中國獨裁政權的失敗，不論十三日誰當選總統，台灣都贏了。台灣走在民主的路上，政權由民意決定，和平轉移；反觀中國則由騎在人民頭上，萬世一系、永遠在路上，拒絕下車交棒的一小撮中共領導人統治。自由與獨裁的對抗，正義的一方最後必將獲勝。

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