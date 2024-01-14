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自由廣場》破八年魔咒 賴清德挑戰正要開始！

2024/01/14 05:30

◎ 林柏寬

一九九六年，台灣首度民選總統，二○○○年民進黨陳水扁完成第一次政黨輪替，每八年換黨執政形成了魔咒。二○二四年，蔡英文總統擔任八年總統，成功交棒給賴清德。民進黨成功破除了八年魔咒，但得票率約莫四十％的賴清德，執政挑戰正要開始！

民進黨國會不過半，賴清德總統勢必要有更跳脫的思維回應選民的需求。

首先，「民主大聯盟」跨黨派、跨世代、跨領域的策略沒有順利在國會過半，那新閣揆組成的行政團隊更該融入這樣的思維。任命有理想性的年輕人入閣歷練，發揮施政創意，才能讓民進黨挽回逐漸流失的年輕選票，更能回應世代正義的需求。

其次，「居住正義」的議題在這立委選舉沒有發酵，莊園豪宅蓋得更奢華的候選人全數當選。賴總統執政後一定要回應社會對於居住正義、高房價剝削的訴求，買不起房子、被高房貸壓得喘不過氣來的切身之痛，絕對是台灣社會關注的議題。

最後，每四年的總統選舉都讓許多人有著民主自由存亡與否的危機感，國內政黨對於台灣主權想法應有著高度共識，讓全民有所體認與支持。唯有堅定的台灣意識，以台灣這塊土地的利弊安危為出發點，台灣才不會每逢選舉就要被意識形態綁架、撕裂，中國更不會有機可趁介入台灣的民主自由。

（作者為國中教師，台南市民）

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