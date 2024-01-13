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自由廣場》最大的棄保是棄北京保台灣

2024/01/13 05:30

◎ 黃惟冰

馬英九日前接受外媒專訪時表示，兩岸關係必須相信習近平。這句猶如向北京納投名狀的驚人之語，成為選前街談巷議的一大爆點。雖然國民黨與馬英九本人事後都努力澄清辯解，但從侯友宜競選總部迅速將馬英九自選前之夜的貴賓名單上移除，就可看出此事已對選情已造成一定程度的負面影響。

然而，問題不會只發生在國民黨。因為不論是11月15日柯文哲前往馬英九辦公室簽下「六點協議」，或是11月23日荒腔走板的「君悅會談」，馬英九都是身居中央位置（Ｃ位）的主人或見證人。在在顯示馬英九雖然「只是」國民黨前主席與前總統，但終究是經歷過「馬習會」的特殊認證，在台灣政壇，特別是親中勢力陣營仍然舉足輕重。

換句話說，如果無法認同馬英九所說的「必須相信習近平」，那麼應該如何選擇，就事理至明矣。畢竟，從相關陣營的關鍵互動就可看出，馬英九的影響力早已橫跨親中派的兩大陣營。縱有差別，也不過是五十步笑百步。

選前倒數，相關陣營為了爭奪老二位置，紛紛操作棄保。但其實這場選舉真正的棄保從不在於台灣內部，更是要棄掉與北京暗通款曲的暗黑勢力，才能保住自由民主的台灣。

（作者從事公共服務業，美國佛萊契爾外交暨法律學院碩士）

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