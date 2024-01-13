自由廣場》今天為自己的未來再拼一次

◎ 許家玲

今天是總統立委大選投票日。作為一個認同「台灣已是主權獨立國家」的選民，回顧過去這個月，觀察選戰印象最深刻的無疑是「搶救王義川大兵行動」。這個訴求「自救」的行動，從去年11月下旬開始，背水一戰的氣勢，迅速凝聚支持群眾，讓不分區立委候選人「王義川」三個字蹦出白紙黑字名單上「姓名欄」的冰冷框架，有形有體地出現在螢幕前、網路上與造勢現場向選民宣告：「我在哪裡，安全名單就在哪裡！」檯面下，把委屈與不滿轉化為「銜命出征」的豪邁氣勢，成全民進黨的團結；舞台上，展現了作為「台灣隊」一員的理直氣壯，吸引支持者跟進集結，勇敢宣告國族認同。

短短幾個禮拜，「搶救王義川大兵」在陸、空戰場匯集了滿滿的支持能量，不但刺激總統副總統選情，更進一步把熱烈聲勢分享給選情告急的區域立委。國、台語雙聲道的王義川，全程台語論述的功力令人驚艷——既能深處淺出評論時政議題、發揮交通工程專業闡述政見，另一方面還能把「政黨票」的重要性，梳理成直觀、簡單的邏輯，置入生動場景，清楚合理又富煽動性：「我共你講吼，予我阿川仔入去立法院，治療遮的牛鬼蛇神、虎龍豹彪；我入去代表民進黨佇立法院著過半。過半，咱的國會佇穩定……。」

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他的草根「氣口」，讓我想起了小時候聽吳樂天廣播講廖添丁的故事，用字精煉，情節精彩，深具感染力。一場又一場站台、一波又一波集氣，王義川語彙豐富、論述謹慎、接地氣又親切幽默的演說魅力，加上活動主題鮮明、過程流暢、氣氛活潑歡樂、一系列視覺AI圖像令人驚艷……，「搶救王義川大兵」行動向選民展示了一個知識份子、以及台前幕後整個活動團隊對於「政治——管理眾人之事」這門學問的專業與熱情，示範了「不畏險境、奮力一搏」的「憨川」精神。

與此同時，在「搶救王義川大兵」行動如火如荼展開的過去這一個多月裡，台灣隊在國際舞台上也屢屢傳來令人振奮的消息：12月16日，世界羽球聯盟（BWF）年終賽女單四強賽事中，「羽球一姊」戴資穎拿下生涯第4座年終賽冠軍。時間再前推到11月：台灣體操小將們在韓國、德國、泰國賽事中表現優異傳佳績。領軍的是以身為「正港台灣人」自豪的前烏克蘭體操選手瑞莎，她歷經重重波折，終在2019年取得我國國民身分證，近年致力於體操教學、培訓小選手，一步一步直到如今開花結果。

眼前，我們的國家面臨中國文攻武嚇與鋪天蓋地的資訊戰；對內，仍有不少地方權力世襲、濫用公職壟斷資源、中飽私囊的政治家族勢力……。我們不須等待霸凌者釋出善意，也不須期待權貴們同理、釋出既得利益，因為前人已經用生命、自由、名譽，前仆後繼堆疊出一條民主的道路，讓我們能夠選擇自己的總統還有民意代表；今天手中的選票，就是我們作為民主陣營成員的聲音，每一張，都代表了我們「自救」的實力。我們可以用這張珍貴的選票，響應王義川大兵的大聲疾呼「咱台灣人就是按呢，遇著困難就是攏佮衝攏佮拚！這一關一關咧過，攏毋塊驚啦！」

正月十三，讓我們為自己的未來再拚一次。

（作者是台北市民、家管、藝文工作者）

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