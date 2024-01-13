晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》今天為自己的未來再拼一次

2024/01/13 05:30

◎ 許家玲

今天是總統立委大選投票日。作為一個認同「台灣已是主權獨立國家」的選民，回顧過去這個月，觀察選戰印象最深刻的無疑是「搶救王義川大兵行動」。這個訴求「自救」的行動，從去年11月下旬開始，背水一戰的氣勢，迅速凝聚支持群眾，讓不分區立委候選人「王義川」三個字蹦出白紙黑字名單上「姓名欄」的冰冷框架，有形有體地出現在螢幕前、網路上與造勢現場向選民宣告：「我在哪裡，安全名單就在哪裡！」檯面下，把委屈與不滿轉化為「銜命出征」的豪邁氣勢，成全民進黨的團結；舞台上，展現了作為「台灣隊」一員的理直氣壯，吸引支持者跟進集結，勇敢宣告國族認同。

短短幾個禮拜，「搶救王義川大兵」在陸、空戰場匯集了滿滿的支持能量，不但刺激總統副總統選情，更進一步把熱烈聲勢分享給選情告急的區域立委。國、台語雙聲道的王義川，全程台語論述的功力令人驚艷——既能深處淺出評論時政議題、發揮交通工程專業闡述政見，另一方面還能把「政黨票」的重要性，梳理成直觀、簡單的邏輯，置入生動場景，清楚合理又富煽動性：「我共你講吼，予我阿川仔入去立法院，治療遮的牛鬼蛇神、虎龍豹彪；我入去代表民進黨佇立法院著過半。過半，咱的國會佇穩定……。」

他的草根「氣口」，讓我想起了小時候聽吳樂天廣播講廖添丁的故事，用字精煉，情節精彩，深具感染力。一場又一場站台、一波又一波集氣，王義川語彙豐富、論述謹慎、接地氣又親切幽默的演說魅力，加上活動主題鮮明、過程流暢、氣氛活潑歡樂、一系列視覺AI圖像令人驚艷……，「搶救王義川大兵」行動向選民展示了一個知識份子、以及台前幕後整個活動團隊對於「政治——管理眾人之事」這門學問的專業與熱情，示範了「不畏險境、奮力一搏」的「憨川」精神。

與此同時，在「搶救王義川大兵」行動如火如荼展開的過去這一個多月裡，台灣隊在國際舞台上也屢屢傳來令人振奮的消息：12月16日，世界羽球聯盟（BWF）年終賽女單四強賽事中，「羽球一姊」戴資穎拿下生涯第4座年終賽冠軍。時間再前推到11月：台灣體操小將們在韓國、德國、泰國賽事中表現優異傳佳績。領軍的是以身為「正港台灣人」自豪的前烏克蘭體操選手瑞莎，她歷經重重波折，終在2019年取得我國國民身分證，近年致力於體操教學、培訓小選手，一步一步直到如今開花結果。

眼前，我們的國家面臨中國文攻武嚇與鋪天蓋地的資訊戰；對內，仍有不少地方權力世襲、濫用公職壟斷資源、中飽私囊的政治家族勢力……。我們不須等待霸凌者釋出善意，也不須期待權貴們同理、釋出既得利益，因為前人已經用生命、自由、名譽，前仆後繼堆疊出一條民主的道路，讓我們能夠選擇自己的總統還有民意代表；今天手中的選票，就是我們作為民主陣營成員的聲音，每一張，都代表了我們「自救」的實力。我們可以用這張珍貴的選票，響應王義川大兵的大聲疾呼「咱台灣人就是按呢，遇著困難就是攏佮衝攏佮拚！這一關一關咧過，攏毋塊驚啦！」

正月十三，讓我們為自己的未來再拚一次。

（作者是台北市民、家管、藝文工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書