自由廣場》理性面對結果 展現民主風範

◎ 溫順德

選戰喧囂擾嚷多時，今天終將畫下句點。選民透過總統選票，決定國家新領導人；另由區域立委選票，及不分區的政黨票，選出一一三位立委，也將入主國會殿堂。不管選舉結果為何，不論是否如你所願，全民既已作出裁決，我們都得理性接受。

自從選戰開打以來，全國各城市的地景，似乎套上政治濾鏡，所見所聞難脫選舉。隨著投票日的迫近，候選人也紛往拜廟，連結在地民眾認同；或走向市場與夜市，拉近與選民的距離；而大型造勢晚會上，台上台下搖旗吶喊，凍蒜聲浪不絕於耳，選舉張力達到頂點。候選人間唇槍舌劍，攻訐謾罵火花四濺，悖德失格言行充斥，抹黑梗圖四處流竄，儼然淪人格毀滅戰。這場獨特政治派對，雖讓全國陷入瘋狂，然今晚選情揭曉後，激昂澎湃暫告段落，生活也將復歸平靜。

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不論總統立委選舉，抑或地方性的選舉，俱為公民實踐運動，也是一場場的對話，含政黨之間的對話、候選人與選民對話、不同行業間的對話，不同族群間的對話、不同利益間的對話。在眾聲擾嚷對話中，選民經過理性判斷，藉由手中三張選票，理出最大的公約數，正是公民意志展現。三位總統候選人中，最終只有一人當選；五百多位立委人選，也僅一一三人如願。選舉過程充滿變數，不管支持人選如何，尊重所有選民意向，優雅接受選舉結果，方為民主政治真諦。

台灣民主化卅餘載，此次總統立委選舉，從時間橫軸來看，不過是民主歷程中，每四年一次的循環；然就空間縱深而言，卻是民主價值試煉，也攸關人民福祉。每次的選舉過程，不惟演繹民主深度，更左右政黨走向。這次選戰獲勝黨派，雖然暫獲人民青睞，卻是嚴峻考驗開始，其實不必過於狂喜；不幸落敗的一方，也可檢討自身路線，喚起全黨危機意識，為下次躍進而準備。選戰勝敗只是一時，真誠謙卑傾聽民意，以百姓利益為依歸，才能繼續贏得認同。

歷經百年艱辛追尋，民主已成台灣印記，也是社會主流價值；無畏外在嚴峻挑戰，充分展現民主韌性，更是珍貴公共資產。今天我們參與大選，見證了台灣新時代，企盼理性看待結果，且為共同願景努力，繼續開創台灣新頁！

（作者是高中校長）

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