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自由廣場》[李筱峰專欄]為藍綠政黨助選

2024/01/12 05:30

◎ 李筱峰

投票日當天零時起，依法不得助選。因此我趁投票前一天為兩黨總統及立委候選人拉票。

認同台灣是主權獨立國家的人，請投賴蕭配及綠營政黨（含民進黨、台灣基進、台聯等）；反對台灣獨立，認為台灣是中國一部分，請投侯趙配及藍營政黨（含中國國民黨、新黨、統促黨…）。

認為沒有「九二共識」，請投賴蕭配及綠營政黨；接受所謂「九二共識」、「一個中國」，請投侯趙配及藍營政黨。

拒絕被習近平「統一」，請投賴蕭配及綠營政黨；同意馬英九所說「要相信習近平」，請投侯趙配及藍營政黨。

支持台灣走向世界，與國際民主陣營一起，抵制專制極權，請投賴蕭配及綠營政黨；希望台灣走入中國，讓台灣「中國內政化」（這樣國際要支援台灣就是干涉中國內政），請投侯趙配及藍營政黨。

支持「反滲透法」（為防範「境外敵對勢力」之滲透干預做出規範），請投賴蕭配及綠營政黨；反對者請投侯趙配及藍營政黨。

贊成「選罷法」的排黑條款（明定曾犯組織犯罪防制條例，及製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢等惡行，經有罪判決確定者，不得參選），請投賴蕭配及綠營政黨；反對排黑者，請投侯趙配及藍營政黨。

肯定台灣經濟成長（廿大經濟体、GDP由二〇一六年的一七．五兆增至二十三兆、人均GDP由二三○九一增至三二八一一美元…），請投賴蕭配及綠營政黨；認為台灣民不聊生，請投侯趙配及藍營政黨。

欣見台股破萬翻倍，且黃金交叉港股。台商回流逾二．一兆元，外商投資台灣逾二．四兆元，請投賴蕭配及綠營政黨；相信趙少康說台灣因兵凶戰危，外資都不敢來，請投侯趙配及藍營政黨。

不希望重啟服貿（以免幫中國企業、產品開後門，台灣各業向中國洞開，重創台灣百業），請投賴蕭配及綠營政黨；支持重啟服貿者，請投侯趙配及藍營政黨。

不希望開放中國學生大量來台分享台灣健保，請投賴蕭配及綠營政黨；反之，請投侯趙配及藍營政黨。

認為台灣並沒有要挑釁中國，是中共軍機軍艦擾台挑釁台灣，請投賴蕭配及綠營政黨；不責怪中共機艦擾台，只罵民進黨挑釁，請投侯趙配及藍營政黨。

希望充實國防軍備，保衛國家安全，請投賴蕭配及綠營政黨；希望弱化軍備（例如國民黨曾凍結軍購七十多次，馬英九停止量產射程兩千公里的雲蜂飛彈），請投侯趙配及藍營政黨。

主張非核家園、綠能政策淨零轉型，請投賴蕭配及綠營政黨；不怕台灣四個核電廠全被世界核電專家列為危險核廠，堅持核電，請投侯趙配及藍營政黨。

希望編寫歷史課本站在台灣主體立場、國文減少文言文比例，請投賴蕭配及綠營政黨；希望以中國立場編寫歷史、國文多增加文言文，請投侯趙配及藍營政黨。

選擇維護民主自由人權法治，不希望台灣「香港化」、「新疆化」，不希望有朝一日被「留島不留人」，請投賴蕭配及綠營政黨；否則請投侯趙配及藍營政黨。

或問，怎沒替台灣民眾黨拉票？答：此「一人黨」，立場搖擺，昨是今非，難以捉摸，且黑白紅通吃，左右統獨全攬，如此雜燴，不知如何拉票？若要勉強拉票，那就各位鄉親父老，咳咳咳，時間到！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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