社論》讓台灣民主永遠在路上

明天就是投票日了。這次選舉，不僅綠藍白三組正副總統候選人激烈競爭，立委選舉結果形成的政黨版圖，也攸關下任總統能否順利執政。（彭博）

明天就是投票日了。這次選舉，不僅綠藍白三組正副總統候選人激烈競爭，立委選舉結果形成的政黨版圖，也攸關下任總統能否順利執政。民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴近期推出點閱破千萬的競選影片「在路上」，強調台灣要堅定走在民主路，除要選對的人，國會必須過半才能施政不空轉。就在該片引起回響之際，中國官媒新華社竟將「在路上」入標，以「永遠在路上─以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」為題刊文，吹捧獨裁者習近平。這被外界訕笑畫虎不成反類犬，正好凸顯兩岸政治價值的雲泥之別。我們影片，透過駕駛離車交給下一棒來開，傳達民主是有任期制度的基本精神，真正的「永遠在路上」，則是台灣民主。但在中國，取消了任期限制，獨攬權力，習自己要一直開車下去。

官宣標題的抄襲之嫌，說明中共對台灣選舉的注視程度，包括很可能受到影片中民主意念的「刺激」，而發了一篇擁護習近平的專制文。深層探究，這恐是反映中國內外情勢不佳，強人領導備受質疑，而得大力宣揚習近平必須「永遠在路上」。尤其，中國人民預期未來生活會更糟，連抒發不滿的基本言論權利都受緊縮。反觀台灣，是國際肯定的民主國度，即便選舉過程眾聲喧嘩，依然民主強韌。兩相對比，我們持續民主表現，就愈加顯現中共專政的荒謬性。此等政權，大言不慚要擁台灣主權，毫無正當性。比不上時，索性摧毀。所以，對中共而言，只能在我們民主的重要節點上，例如大選期間，極盡破壞之能，擾亂台灣民主，進而否定民主，否則無法對內交代，中國共產黨及習近平憑什麼「永遠在路上」。

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這也是為何這次中國對台介選，各種伎倆幾乎出籠。過去的大半年，高頻次的武嚇，以及逾越海峽中線，已是軍事擾台的日常。然而，美國結合民主國家對中國軟圍堵，壓制威權擴張。為求突圍，習近平試圖粉飾國際形象，要看起來「沒那麼戰狼」。針對台灣選舉也傳出中國政協主席王滬寧要求做到「不像介選、不兇、但台灣人會怕」效果，並「化整為零」，誘拉台灣基層及中間人士，拉攏更多人投給特定候選人，或不投給特定候選人。另再操弄ECFA（兩岸經濟合作架構協議）脅迫台灣產業，以商逼政。在空戰方面，透過社群平台，升高認知作戰。最新情況是，中方在網路大量散播所謂「蔡英文秘史」，集結三百頁電子書的假訊息擴大醜化，藉此否定施政成績，並打擊擬接棒的賴清德。

中國對台介選不是第一次，然而，這次更為嚴重的是，在於國內有在野政黨與候選人，公然唱和並配合運作。無視對岸干預，砲口轉內，對政府示警或應對「反介選」作為，加以掣肘，形同是「反反介選」。我們司法部門查辦低價里長團赴中，主要在野候選人反控是「司法介選」。中國衛星軌跡偏離並穿越台灣上空，國防部即發布國家級警報，也被說成是在「政治介選」。在野漠視中共介選，甚至當作選舉助力，其實是招引威權勢力入台。美國政府數度呼籲，莫要干預台灣選舉。這既是告誡北京，也是告訴我們的候選人，中共就是在介選，不要不當一回事。現在還有假訊息反咬美國，指稱「美國插手操縱選舉，派遣高科技團隊與中選會對接」操控票匭，中選會已駁斥是無稽之談，但也看出中方預先鋪陳選舉造假謠言，意圖不軌。

從看不見的黑手，到現在公然伸手，顯示中共對民主的畏懼，必須極盡手段否定台灣民主，才能自證存在感。從國際媒體的觀察角度，已因北京的全面進逼，這場選戰上升為一場台灣民主的保衛戰。這不僅針對總統大選，也包含對國會選舉結果的解讀。尤其中國這次的介選對象特別瞄準基層組織，就是看到立委選戰勝負之差票數有限，更有利於介選操弄。另方面，部分選民或著眼於權力制衡，認為總統、政黨票與區域立委，可以分投不同政黨。但過去運作經驗已經告訴我們，一旦朝小野大，國會惡鬥頻仍，施政流於空轉，中共勢必加大謀台之勢。可以這麼說，下屆立法院倘若無政黨過半，中共只要拉攏或滲透關鍵少數，就能遙控對台灣政局的影響力。台灣的民主，能否繼續穩定「在路上」，我們的投票，就絕不能讓中國介選得逞，甚至拉長戰線，在選後繼續亂台。

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