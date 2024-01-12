晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》讓台灣民主永遠在路上

2024/01/12 05:30

明天就是投票日了。這次選舉，不僅綠藍白三組正副總統候選人激烈競爭，立委選舉結果形成的政黨版圖，也攸關下任總統能否順利執政。（彭博）

明天就是投票日了。這次選舉，不僅綠藍白三組正副總統候選人激烈競爭，立委選舉結果形成的政黨版圖，也攸關下任總統能否順利執政。民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴近期推出點閱破千萬的競選影片「在路上」，強調台灣要堅定走在民主路，除要選對的人，國會必須過半才能施政不空轉。就在該片引起回響之際，中國官媒新華社竟將「在路上」入標，以「永遠在路上─以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」為題刊文，吹捧獨裁者習近平。這被外界訕笑畫虎不成反類犬，正好凸顯兩岸政治價值的雲泥之別。我們影片，透過駕駛離車交給下一棒來開，傳達民主是有任期制度的基本精神，真正的「永遠在路上」，則是台灣民主。但在中國，取消了任期限制，獨攬權力，習自己要一直開車下去。

官宣標題的抄襲之嫌，說明中共對台灣選舉的注視程度，包括很可能受到影片中民主意念的「刺激」，而發了一篇擁護習近平的專制文。深層探究，這恐是反映中國內外情勢不佳，強人領導備受質疑，而得大力宣揚習近平必須「永遠在路上」。尤其，中國人民預期未來生活會更糟，連抒發不滿的基本言論權利都受緊縮。反觀台灣，是國際肯定的民主國度，即便選舉過程眾聲喧嘩，依然民主強韌。兩相對比，我們持續民主表現，就愈加顯現中共專政的荒謬性。此等政權，大言不慚要擁台灣主權，毫無正當性。比不上時，索性摧毀。所以，對中共而言，只能在我們民主的重要節點上，例如大選期間，極盡破壞之能，擾亂台灣民主，進而否定民主，否則無法對內交代，中國共產黨及習近平憑什麼「永遠在路上」。

這也是為何這次中國對台介選，各種伎倆幾乎出籠。過去的大半年，高頻次的武嚇，以及逾越海峽中線，已是軍事擾台的日常。然而，美國結合民主國家對中國軟圍堵，壓制威權擴張。為求突圍，習近平試圖粉飾國際形象，要看起來「沒那麼戰狼」。針對台灣選舉也傳出中國政協主席王滬寧要求做到「不像介選、不兇、但台灣人會怕」效果，並「化整為零」，誘拉台灣基層及中間人士，拉攏更多人投給特定候選人，或不投給特定候選人。另再操弄ECFA（兩岸經濟合作架構協議）脅迫台灣產業，以商逼政。在空戰方面，透過社群平台，升高認知作戰。最新情況是，中方在網路大量散播所謂「蔡英文秘史」，集結三百頁電子書的假訊息擴大醜化，藉此否定施政成績，並打擊擬接棒的賴清德。

中國對台介選不是第一次，然而，這次更為嚴重的是，在於國內有在野政黨與候選人，公然唱和並配合運作。無視對岸干預，砲口轉內，對政府示警或應對「反介選」作為，加以掣肘，形同是「反反介選」。我們司法部門查辦低價里長團赴中，主要在野候選人反控是「司法介選」。中國衛星軌跡偏離並穿越台灣上空，國防部即發布國家級警報，也被說成是在「政治介選」。在野漠視中共介選，甚至當作選舉助力，其實是招引威權勢力入台。美國政府數度呼籲，莫要干預台灣選舉。這既是告誡北京，也是告訴我們的候選人，中共就是在介選，不要不當一回事。現在還有假訊息反咬美國，指稱「美國插手操縱選舉，派遣高科技團隊與中選會對接」操控票匭，中選會已駁斥是無稽之談，但也看出中方預先鋪陳選舉造假謠言，意圖不軌。

從看不見的黑手，到現在公然伸手，顯示中共對民主的畏懼，必須極盡手段否定台灣民主，才能自證存在感。從國際媒體的觀察角度，已因北京的全面進逼，這場選戰上升為一場台灣民主的保衛戰。這不僅針對總統大選，也包含對國會選舉結果的解讀。尤其中國這次的介選對象特別瞄準基層組織，就是看到立委選戰勝負之差票數有限，更有利於介選操弄。另方面，部分選民或著眼於權力制衡，認為總統、政黨票與區域立委，可以分投不同政黨。但過去運作經驗已經告訴我們，一旦朝小野大，國會惡鬥頻仍，施政流於空轉，中共勢必加大謀台之勢。可以這麼說，下屆立法院倘若無政黨過半，中共只要拉攏或滲透關鍵少數，就能遙控對台灣政局的影響力。台灣的民主，能否繼續穩定「在路上」，我們的投票，就絕不能讓中國介選得逞，甚至拉長戰線，在選後繼續亂台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書