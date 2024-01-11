晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「同屬一中」這個斯德哥爾摩症候群

2024/01/11 05:30

柯文哲：目前世界上主流意見不認為這世界上有兩個中國。這樣是「一中一台」嗎？柯文哲：「不是啦，這個都沒有講。」他的副手代為補充說：「我是中國人，也是台灣人。」柯還裝蒜：中國政府到現在沒有定義九二共識。柯式「兩岸一家親」，說穿了就是「不拒絕式的接受」，在選民面前打躲避球，但在北京面前不挑戰「一個中國」。侯友宜：九二共識，反對台獨，反對一國兩制，不反對統一，兩岸同屬「一個中國」。九二共識，中國早已斬釘截鐵：海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家的統一！侯、柯，兩岸定位，其實已經向北京標準校正了。棄保操作，物以類聚也。

選情最後衝刺，藍營操作棄保，白營力求穩住基本盤。諷刺的是，柯現在想凸顯與侯的品牌差異，過去在藍白合蜜月期卻如膠似漆。藍白合時，「綠比藍爛」。藍白不合時，「垃圾不分藍綠」。他的農地挖出的廢土，也比礦工寮、凱旋苑乾淨。這些政治表演之外，國際媒體旁觀者清，發現北京介選支持侯趙配，同時不批評柯吳配。外媒是從北京的操作面來看，而從侯、柯這一面來看，乃因他們是「同屬一中」人，所以獲得北京關愛的眼神，唯有賴清德被視為異類。如此這般，國內聚焦於三腳督，國際對這場大選的關注，重心卻在美中地緣政治拔河。

這次大選，有人高談闊論華府的「不支持台獨」、「一個中國政策」。那些人刻意忽略，華府一再重申的，美國不認同「一中原則」，遵守的是「一中政策」。「一中原則」與「一中政策」，兩者本質性的不同在於，「一中政策」僅「認知到」北京所稱台灣是中國一部分這個主張，但未「承認」這個片面主張。換言之，華府承認中華人民共和國擁有「中國代表權」，但始終未承認中國擁有台灣。拜登還面告習近平：「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」不比不知道，一比才知道，侯、柯等「同屬一中」人的主張傾向北京，而「務實台獨」的主張傾向華府。

趙少康對年輕人說：他不等於國民黨，國民黨也不等於他；侯友宜也不是國民黨性質那麼強的人，侯友宜與國民黨也不是那麼親；所以年輕人對國民黨不滿，不要怪到我們身上。侯、趙身為國民黨提名候選人，卻不惜與本黨劃清界線，似乎連他們都心知肚明，國民黨是個嫌惡設施。他們可能沒想過，兩蔣威權統治結束後，李登輝主政時期，國民黨本土化不就備受歡迎嗎？該黨令人不敢恭維，大選愈來愈吃力，乃是連、馬路線一路「聯共制台」所致。主流民意有志一同，維持「獨立的台灣」、「堅守民主陣營」，連馬路線串連北京「反獨促統」、「專制統一」。如今甚至對北京介選心安理得，台灣選民不怪代表該黨的侯趙配，難道要怪自己？

猶記馬英九競選總統前，國民黨中央在媒體刊登廣告，將「獨立」納為兩岸未來的選項之一。時任台北市長的馬英九不以為然地強調：台灣獨立非國民黨的選項。在「同屬一中」人的心目中，台灣只能回歸中國，不能獨立自主。其實，跟隨蔣氏政權流亡者，早就不乏有識之士主張，台灣應與中國一刀兩斷，以維繫「台灣的中華民國」。一九七○年代初，「中國代表權」出現「排我納匪」危機。體制內，葉公超、楊西崑等外交高層，主張台灣與大陸切割。楊西崑建議，「中華民國」改為「中華台灣共和國」。體制外，雷震主張改制以自保，國號改為「中華台灣民主國」，擺脫不能代表中國又不能代表台灣的困境。這些高膽遠矚，受限於當年的國際環境北京佔上風，內部的原因則是蔣氏但求保住權力，拒絕由台澎金馬人民重新選舉組成政府。回顧這一頁歷史，「中華民國」失去在台灣斷尾求生的機會，也連帶令「台灣主權」蒙上中國陰影至今，殊堪慨嘆。

二○二四的三腳督，有人樂觀看待，三位候選人都是「本省籍」，這意味著台灣與中國的進一步疏離。但在這種樂觀的表層下，侯、柯兩位大同小異的「同屬一中」人，不挑戰北京的「一個中國原則」，則刻劃出部份台灣人民，長期暴露於恫嚇脅迫、統一論述，已經罹患斯德哥爾摩症候群：被害者同情、認同加害者的那一套論述，甚至進一步幫助加害者。「同屬一中」人，回溯一九四九以來的歷史，乃是個退化物種。這個退化物種成為總統候選人，且有機會贏得大位，究竟是台灣離中國更遠一些，還是台灣靠「習式和平統一」更近一些？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書