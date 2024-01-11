社論》「同屬一中」這個斯德哥爾摩症候群

柯文哲：目前世界上主流意見不認為這世界上有兩個中國。這樣是「一中一台」嗎？柯文哲：「不是啦，這個都沒有講。」他的副手代為補充說：「我是中國人，也是台灣人。」柯還裝蒜：中國政府到現在沒有定義九二共識。柯式「兩岸一家親」，說穿了就是「不拒絕式的接受」，在選民面前打躲避球，但在北京面前不挑戰「一個中國」。侯友宜：九二共識，反對台獨，反對一國兩制，不反對統一，兩岸同屬「一個中國」。九二共識，中國早已斬釘截鐵：海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家的統一！侯、柯，兩岸定位，其實已經向北京標準校正了。棄保操作，物以類聚也。

選情最後衝刺，藍營操作棄保，白營力求穩住基本盤。諷刺的是，柯現在想凸顯與侯的品牌差異，過去在藍白合蜜月期卻如膠似漆。藍白合時，「綠比藍爛」。藍白不合時，「垃圾不分藍綠」。他的農地挖出的廢土，也比礦工寮、凱旋苑乾淨。這些政治表演之外，國際媒體旁觀者清，發現北京介選支持侯趙配，同時不批評柯吳配。外媒是從北京的操作面來看，而從侯、柯這一面來看，乃因他們是「同屬一中」人，所以獲得北京關愛的眼神，唯有賴清德被視為異類。如此這般，國內聚焦於三腳督，國際對這場大選的關注，重心卻在美中地緣政治拔河。

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這次大選，有人高談闊論華府的「不支持台獨」、「一個中國政策」。那些人刻意忽略，華府一再重申的，美國不認同「一中原則」，遵守的是「一中政策」。「一中原則」與「一中政策」，兩者本質性的不同在於，「一中政策」僅「認知到」北京所稱台灣是中國一部分這個主張，但未「承認」這個片面主張。換言之，華府承認中華人民共和國擁有「中國代表權」，但始終未承認中國擁有台灣。拜登還面告習近平：「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」不比不知道，一比才知道，侯、柯等「同屬一中」人的主張傾向北京，而「務實台獨」的主張傾向華府。

趙少康對年輕人說：他不等於國民黨，國民黨也不等於他；侯友宜也不是國民黨性質那麼強的人，侯友宜與國民黨也不是那麼親；所以年輕人對國民黨不滿，不要怪到我們身上。侯、趙身為國民黨提名候選人，卻不惜與本黨劃清界線，似乎連他們都心知肚明，國民黨是個嫌惡設施。他們可能沒想過，兩蔣威權統治結束後，李登輝主政時期，國民黨本土化不就備受歡迎嗎？該黨令人不敢恭維，大選愈來愈吃力，乃是連、馬路線一路「聯共制台」所致。主流民意有志一同，維持「獨立的台灣」、「堅守民主陣營」，連馬路線串連北京「反獨促統」、「專制統一」。如今甚至對北京介選心安理得，台灣選民不怪代表該黨的侯趙配，難道要怪自己？

猶記馬英九競選總統前，國民黨中央在媒體刊登廣告，將「獨立」納為兩岸未來的選項之一。時任台北市長的馬英九不以為然地強調：台灣獨立非國民黨的選項。在「同屬一中」人的心目中，台灣只能回歸中國，不能獨立自主。其實，跟隨蔣氏政權流亡者，早就不乏有識之士主張，台灣應與中國一刀兩斷，以維繫「台灣的中華民國」。一九七○年代初，「中國代表權」出現「排我納匪」危機。體制內，葉公超、楊西崑等外交高層，主張台灣與大陸切割。楊西崑建議，「中華民國」改為「中華台灣共和國」。體制外，雷震主張改制以自保，國號改為「中華台灣民主國」，擺脫不能代表中國又不能代表台灣的困境。這些高膽遠矚，受限於當年的國際環境北京佔上風，內部的原因則是蔣氏但求保住權力，拒絕由台澎金馬人民重新選舉組成政府。回顧這一頁歷史，「中華民國」失去在台灣斷尾求生的機會，也連帶令「台灣主權」蒙上中國陰影至今，殊堪慨嘆。

二○二四的三腳督，有人樂觀看待，三位候選人都是「本省籍」，這意味著台灣與中國的進一步疏離。但在這種樂觀的表層下，侯、柯兩位大同小異的「同屬一中」人，不挑戰北京的「一個中國原則」，則刻劃出部份台灣人民，長期暴露於恫嚇脅迫、統一論述，已經罹患斯德哥爾摩症候群：被害者同情、認同加害者的那一套論述，甚至進一步幫助加害者。「同屬一中」人，回溯一九四九以來的歷史，乃是個退化物種。這個退化物種成為總統候選人，且有機會贏得大位，究竟是台灣離中國更遠一些，還是台灣靠「習式和平統一」更近一些？

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