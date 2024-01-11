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新聞線上》神聖的一票

2024/01/11 05:30

民進黨總統候選人賴清德。（資料照）

記者陳杉榮

台灣在本週六就要選出新總統和新國會，這是最受全世界矚目的一場選舉，將決定台灣繼續走向世界，還是回頭鎖進中國。這段期間，面對中國各種複合式壓力，台灣人出奇的冷靜，顯見經過三次政黨輪替的台灣人民，捍衛自由民主憲政秩序的決心非常的堅定，誰來領導台灣向前行，台灣需要什麼樣的新國會，台灣人自己會做決定。

選前蔡英文總統參與演出的「在路上」競選廣告，透徹地告訴台灣人，民主選舉、任期制度，時間到了就要下車，這是對捍衛台灣民主憲政最有利的說明。反觀長期脅迫台灣，否定中華民國憲政體制的北京政權，他們歌頌偉大的共產黨領導人習近平「永遠在路上」，沒有民選政府，罔顧任期制度，習近平改寫了中國憲法，不受任期限制，等於把中國推回到了二千年前的封建帝制時期，人民無權選擇，只能聽令服從，司法審判失去程序正義，億萬財富可能一夕歸零。

這次選舉，在北京當局殷切企盼下，國民黨和民眾黨進行「藍白整合」，對外說是合組聯合政府，事實上是政黨分贓，喊著「下架民進黨」的口號，悖離政黨政治的精神。兩個候選人，一個迴避閃躲中國併吞壓力，一個面對壓力顧左右而言他，兩黨爾虞我詐，私心掛帥，藍白合以失敗收場。曾經宣示不怕中國威脅的郭台銘，在中國的恐嚇威脅下，「只能在路上」，退出這場大選，徒留一大串行賄收賄的案件，等待法院收拾。

賴清德和蕭美琴搭檔接棒蔡英文，候選人本身的條件和政見，都優於其他兩組搭檔，要勝選必須獲得選民支持，最怕的是「叫好不叫座」，「在路上」的蔡英文下車後，賴清德能不能接棒，不是小英說了算，而是選民決定，票沒投出來以前，都不叫勝算。台灣有過半數的選民不排斥政黨輪替，侯柯棄保搶票，是唯一能贏的最後機會。

侯友宜喊出「集中選票」，韓國瑜批柯是「空氣槍，不會贏」，馬英九喊出「棄柯保侯」，都在操作棄保，希望壓低柯的得票。柯文哲不是省油的燈，他是這幾年紅最久的政治網紅，當年輕人把民主當作理所當然，在乎情緒，不在乎後果；在乎小確幸，不在乎大方向，「同時下架藍綠」，「把國家還給你」這種空洞無物的口號，變成一種教主的魔力，國民黨操作棄保，難免踢到鐵板。

台灣正站在世界的中心，是維持現有國際秩序最關鍵的國家，中國則是虎視眈眈，伺機下手，稍有不慎，台灣幾代人奮鬥那麼久，好不容易拿到的投票權，就會「被沒收」。週六台灣人是在選總統，不是在選網紅，不是在選特首，更不是在選傀儡，千萬馬虎不得。

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