自由廣場》依韓導邏輯 若無台灣，中華民國能有今天?

◎ 朱孟庠

韓國瑜：沒有中華民國，礦工的孩子能當副總統？依此句型，也可以反問：如果沒有台灣，中華民國要擺在哪裡？兩百多萬逃難軍民要存於何地？人家說入境隨俗，去美國就學美語，去哪兒就要學當地語言，但外省權貴到台灣，馬上禁止台灣人說自己的母語，馬上截斷當時所謂的國文、國語（日文、日語）使老一輩成了失聲的一代。

如果沒有中華民國，台灣人可以避免二二八屠殺、清鄉、戒嚴三十八年的白色恐怖…，兩蔣統治下多少台籍菁英被槍殺？多少孩子的青春葬送在黑牢？台灣人的苦難遠超過日治時期，是「殖民中的殖民」…黨國系統的軍公教人員，孩子上大學有教育補助，反觀台灣基層的農民、勞工有嗎？國庫通黨庫，黨庫通私庫。如果沒有台灣，國民黨權貴如何能夠肥滋滋？明明是日治時代的放送社，怎會變成黨產的中廣？不當黨產本應還給國家，怎會變成趙少康個人的？這群人沒有感恩，還繼續糟蹋台灣人。

請繼續往下閱讀...

我的父親上校退役，每年上五指山掃墓，餐廳落地窗旁向下望，獨立的巍峨「蔣陵」氣派十足（台灣之父李登輝的墓則是樸素得短法相比），五指山豪華公墓還在空等，獨裁者仍在大溪行館奉厝。眷村由政府出錢改建得到照顧，礦工卻淪為幽靈戶，沒有合法居住權。

西班牙遲到的轉型正義將獨裁者佛朗明哥將軍遷葬移出烈士谷，台灣人則容忍獨裁者高居中正紀念堂、桃園大溪慈湖…日日派憲兵守護，如果沒有國民黨，台灣人就不必用納稅金去供養獨裁者；如果沒有國民黨，台灣人不必被黨國殖民宰制近半世紀；如果沒有國民黨，台灣不會被捲入國共內戰成了國際孤兒；如果沒有國民黨，台灣人不必吞忍黑金特權…今天台灣人就是要自己當家做主人。

上一代的台灣人在黨國專制統治下，父母只希望孩子能不唸文史，不碰政治，獨善其身，保身家安全即屬萬幸。然半世紀黨國的支配宰制，仍壓抑不住淌流在血液中的反抗精神，台灣土地從不缺乏這份理想主義的浪漫情操，一代代台獨前輩如陳智雄、泰源五烈士、史明、辜寬敏、鄭南榕……前仆後繼的民族革命，體現浪漫主義之「崇高」（sublime）精神。這也是民主進步黨的黨魂，承載台灣歷史的苦難，引領台灣人走出國家之路，讓台灣子孫能昂首闊步於世界舞台。

賴清德「認同台灣的人都是台灣土地的主人」，與李前總統「新台灣人」的主張一致。「沒有中華民國，礦工能當副總統？」老蔣統治期間，台灣所有的資源，國民所得大半都拿去反共了，何時照顧過台灣人？戒嚴時期台灣人是弱勢者，礦工更是弱勢中的弱勢，隨時可能命喪坑底，即便活下來也都患有矽肺病，更沒錢醫病。看病，要到台灣總統李登輝上台後，推動全民健保，台灣人才看得起病。國民黨怎還有臉去糟蹋礦工之子？

賴清德出色優秀，卻與國民黨毫不相干，如果沒有中華民國，必將有更多優秀台灣人才出類拔萃，於是要問，同樣是在中華民國之下，吃香喝辣享盡資源的國民黨，為什麼沒幾個像樣人才？

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法