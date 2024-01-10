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社論》求一週台海平靜而不可得

2024/01/10 05:30

趙少康呼籲國台辦：轉告解放軍表達對台灣選舉善意，剩一週台灣要選舉，不要再到海峽中線附近。結果，氣球照常飛越台灣，戰機繼續繞來繞去，而且，昨天下午還發射衛星飛過台灣南部上空。趙苦苦哀求善意，北京當作空氣，落得裡外不是人。（法新社）

趙少康呼籲國台辦：轉告解放軍表達對台灣選舉善意，剩一週台灣要選舉，不要再到海峽中線附近。結果，氣球照常飛越台灣，戰機繼續繞來繞去，而且，昨天下午還發射衛星飛過台灣南部上空。趙苦苦哀求善意，北京當作空氣，落得裡外不是人。一來，兩岸、外交、國防權在總統，趙少康又踩在侯上頭發言，再次凸顯侯只是人形看板。二來，趙本該直球對決習近平，他才是中央軍委主席呀！最近十幾個軍頭被他大掃除，軍權哪輪得到國台辦？對台武嚇，本是介選的重頭戲，北京應該是自認幫忙下架民進黨吧，國民黨還不懂得感激涕零！

趙少康的喊話，還有更離奇的地方：希望最後一週台海平靜。為什麼「只求」一週台海平靜？五十一週兵凶戰危，最後一週台海平靜，難道是擔心激怒選民，壞了國民黨的選情？如此「為國為民」的脫口秀，真是把台灣選民當呆胞！按照他們的邏輯，老共軍機在台灣繞來繞去，正可凸顯民進黨無法妥處兩岸關係，有利選民「棄綠保藍保和平」，不是嗎？萬一賴清德當選，軍機再恢復施壓也不遲的意思嗎？中國武嚇台灣，鬆緊拿捏恰到好處，才能威脅利誘選民，支持北京屬意對象，否則便白忙一場了。趙點醒北京的，可是這樣的訊息？

老實說，趙少康的天真想法，適足以暴露藍營的幼稚。武嚇也好，統戰也好，老共的終極目標，都不是輔選國民黨。和統也好，武統也好，共同目標就是併吞台灣。現階段，跟國民黨九二共識，跟民眾黨兩岸一家親，那叫做策略運用，聯合次要敵人，打擊主要敵人。如願下架民進黨，壓力便會轉向藍白兩道，軍機照常繞來繞去。當然，若協力者執政，配合反獨促統，既然談判桌上就可以得到的東西，何必動刀動槍浪費子彈呢？馬英九執政八年，「兩岸關係是歷年來最好的，國民黨不會在兩岸關係上製造紛爭」，這種自我感覺良好，代價就是主權退讓、承認一中。有這樣的協力者，老共軍機何必浪費油料！接受中國與世衛備忘錄的「宗主國模式」，台灣以觀察員參與世衛大會，把「死路」當「活路」走，如此自掘墳墓，老共連圓鍬都省下了。

趙少康提到的海峽中線，聽在國台辦耳中，恐怕也會啞然失笑。最遲二○二○以來，中國外交部、解放軍便昭告天下：不存在所謂「海峽中線」，招來國際群起撻伐。「國界由我認定」，也發生在中國對菲律賓愈來愈明目張膽的海上挑釁行為。如今，「兩岸和平破壞者」、「台海兵凶戰危製造者」，已成國際主流輿論中的中國形象。值得注意的是，習近平在台海的軍事冒進，只是他的強國夢的拼圖之一，或者第一塊骨牌。二○二七，「永遠在路上」的習近平追求第四任，必須有「秦皇漢武」般的功業，才能在內憂外患下強度關山。那時，不論藍綠白誰執政，台灣都是他的志在必得。按照藍白的思考方式，只能納貢更多主權，而習必獅子大開口，絕不麻煩第二口，一如香港之覆轍。果真如此，有些現在「要和平、反戰爭」者可能後悔莫及，有些卻可能為「共謀統一」的初衷實現而彈冠相慶。

相對於國際主流輿論，國民黨人未曾批評中國是「兩岸和平破壞者」、「台海兵凶戰危製造者」，反而一味指責維持現狀的本土政權激怒中國、拒絕談判。而民進黨只不過拒絕了，所謂「認同體現一個中國原則的九二共識，以恢復兩岸協商談判」的磕頭條件。故而，二○一六以來，外交圍堵、機艦擾台，遂成台灣的家常便飯。但八年來，台灣不僅沒有空轉，還因兩岸保持安全距離，而在三年新冠疫情期間成為舉世羨慕的桃花源，經濟也加速成長免於中國經濟下滑的池魚之殃，台海安全更成為國際公共議題，一如尹錫悅所形容：台灣問題不僅是兩岸問題，也是全球性議題！

過去八年，我們超越馬英九的失敗主義，迎來了台灣的「自信時代」。台灣人民越來越有自信，越來越清楚未來掌握在自己手裡，包括手裡的神聖選票，絕不能依賴侵略者的善意或施捨。這是二三○○萬人的曙光，卻是中國民族主義者的夢魘。我們的願景（維持獨立現狀），他們的恐懼（武統風險攀升），交織成二○二四這場宛如日出與黃昏的時間決戰。兵家大忌，滿招損，謙受益。故而，會贏的，都低調裝作沒勝算以激勵士氣；會輸的，每高調自稱必贏以防人心渙散。最後幾天，選情將到達最高潮，或許，這也透露了可資預估戰情的心理因素。

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