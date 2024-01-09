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社論》從五花八門的政見中看門道

2024/01/09 05:30

大選進入黃金週，距投票日只剩幾天，選戰衝刺造勢拚場，選民頭家也正慎思明辨，檢視候選人政見主張、素質和能力。台灣大選，國內外十分關注，有如英國《衛報》所說，隨著威權主義在亞洲大部分地區蔓延，過程有激烈辯論和自由公正的台灣大選，已成為民主政治的燈塔。總統競逐三足鼎立，勝負攸關重大，吸引了最大目光；立委選舉相形多元而貼近地方，也至關緊要。

大選決定總統及國會議員人選，兩者代表性不一，關照的議題有交集，也有差異。總統代表整體利益，須爭取全國多數選民支持；立委代表部分利益，重在贏得地方或部分利益認同；「總統握方向盤，國會是引擎」道出兩者的分工。大選是公眾事務的大體檢，候選人針對各種政經社會文化議題，提出主張，爭取支持。有志總統大位者著重總體而普遍的問題，立委角逐者相對偏重地方事務，民主台灣多黨林立，立委選舉因而多元熱鬧，有如政治嘉年華。

這次立委選舉有約五百人角逐一百一十三席，分別代表區域、不分區及僑民、原住民。選舉採單一選區兩票制，選民同時選人也選黨，政黨依得票比率高低分配不分區立委、下次總統提名、政黨補助款等資格。從而，選戰出現除了求個人勝選之外，有的只為爭取政黨票的資格，還有的甚至表明不求勝選。以選戰最熱烈的區域立委為例，三百多人競逐，三十二個政黨及無黨籍者參選，其中無黨籍六十五人，僅次於民進黨六十九人；親民黨及台聯未提名區域立委，只爭取不分區。

立委選舉基本形勢如此，各黨及候選人乃在政見和選戰活動各別苗頭。大致說來，近年台灣內外環境變化日亟，挑戰紛至沓來，有志當立委者的主張，不外對政經社會政策採自由與保守或左、右立場，也在中國政策多所著墨。於是，零到十二歲孩子國家養、老人健保免費、敬老津貼提高、安樂死合法化、廢除巴氏量表、大麻及麻將合法化都見諸候選人政見。

政黨也各有主張，堪稱五花八門。台灣基進強調抗中保台、專業立法、打造好國好民的台灣。台聯主張「反左、滅共、護台灣」，制訂反統戰法。時代力量以「進步本土第三勢力」自居，期盼「藍綠不過半，時力來把關」。台灣維新訴求改變中央集權集稅，法官由終身制改為任期制。司法改革黨要追查蔡英文論文門，部分法官民選及全體檢察長民選。人民最大黨爭取健保完全免費，購屋頭期款全免、貸款五十年、利息減半。親民黨要改革不利小黨的選制，進行第二波「人本」年金改革，促成兩岸旅遊全面開放。新黨主張開放大陸移工，外配、陸配三年取得身分證，反兵役延長。統促黨要當「兩岸和平的大使」。

各黨各有倡議之外，有的還不分區及區域候選人都一樣，政見齊一內容。臺灣雙語無法黨申明旨在爭取政黨票，「懇請賜票給其他優秀候選人」、「得票目標是○票」。小民參政歐巴桑聯盟以「建設平權社會」為目標，追求人人幸福。制度救世島倡言國際法高於國內法，不要任何政黨在國會過半。

政黨之外，個別候選人也奇招不少。台北市的陳源發提「雜種優勢」說，倡議引進世界各地健康聰明漂亮的青年男女和台灣人交配，增產優秀人口。台北市另有候選人主張取消身分證性別欄，「火鍋不可加芋頭、咖哩飯不得拌」。各地還有人主張向神明討房屋稅、地價稅，以落實居住正義；有人在政見欄公開求婚；花蓮有人呼籲多種椰子樹、養羊除草、廚餘養魚。這些政見，被以「超狂」視之，加上政見會上各式裝扮、道具出籠，歌唱、拉提琴、撒錢花招盡出，反映了政治社會的民主和活絡。

儘管如此，立委選舉確有嚴肅而須認真看待的基本面。台灣民主化以來，國會是朝野政治爭鬥的主戰場，這次選後國會如果三黨不過半，就民主常態說，在野黨居優勢的國會，有助監督總統及行政部門，朝野分立而制衡。不過，台灣以往的「朝小野大」，由於國家認同所導致的錯亂，泛藍政黨常與中國站同一立場，背離整體利益，欠缺對國家基本忠誠，以致朝野惡鬥的偏差不斷；過去六十九次封殺向美國軍購案、只花半分鐘即通過《兩岸服貿協議》、去年阻撓海鯤潛艦案，都是其例。假如，曾遭高雄市民罷免的韓國瑜當上立法院長，立院亂象眾所關切；在中國加緊脅迫中，台灣是繼續內鬥、內耗，還是團結穩健前行，本週六選民的抉擇，是決定性的關鍵。

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