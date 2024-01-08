社論》死纏爛打 走火入魔

總統大選週六投票，將決定台灣人民的未來，對世局穩定也具有關鍵性影響；台灣是個小國，卻可發光發亮，被世界看見，是台灣人民多年打拚努力的成果與榮耀。然而，這次選舉卻充斥著最惡質、負面的操作，中國資金與文攻武嚇的介選外，假消息與假議題氾濫，企圖混淆選民的認知，達到中共及在台協力者的意圖。這些扮演認知作戰的假訊息、假議題是否影響選民的選擇，造成台灣民主的崩壞，令人憂心。

各組候選人攻防激烈，互揭瘡疤乃預期之事，部分涉及私德的指控，是選舉大氣候中的小亂流，不必多作討論，選民自有明智的判斷。然而，部分假訊息、假議題牽涉到認同與主權，可能危及民主體制與多元價值，則需要吾人深入剖析與駁斥，方可撥亂反正，確保台灣的民主與安全。依據此一標準，吾人選擇前此引發風波的課綱選文爭議，以及衛福部次長王必勝所稱「死纏爛打，走火入魔」的高端疫苗案，作為討論的案例。而這兩個假議題、假訊息，其實都與中國有關。課綱選文之爭，控訴者顯然希望藉此替執政的民進黨政府戴上「去中國化」的帽子，並將振興「中華文化」的希望寄託在對岸的中華人民共和國，也就是標榜「中華民族偉大復興」的中國共產黨身上；高端疫苗案，表面上是藍白對疫苗效用及是否存在包庇、炒股弊案的揭發，實質上卻是藍白在疫情期間對引進中國疫苗、贈送中國口罩等防疫物資不成的反擊，無形中唱和中國對民進黨「以疫謀獨」的指控。由於防疫大功臣陳時中的落選，似乎證明抹黑高端有效，因此藍白再度在此次大選的關鍵時刻大肆炒作。

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「課綱選文」爭議，由某知名高中國文教師發起攻擊，指控蔡英文政府的「一○八課綱」文言文教材並未納入顧炎武的「廉恥」一文，是「無恥的課綱」。此一爭議看似文言文教材之爭，實際上是炒作文言文與中華傳統文化的連結，扭曲以現代價值為核心的「一○八課綱」是「去中國化」，為民進黨搞「文化台獨」的一種路徑。探討指控者的意識形態及在課堂散播仇美、仇日、仇恨民進黨的言論看來，她對中華文化充滿濃厚的情懷毫無疑義，可惜卻投射錯誤，將感情附著於曾經瘋狂摧毀中華文化的中共專制政權。反觀台灣歷經各種外來政權統治，住民由原住民、漢人、外來移民等多種族群組成，在民主化與本土化後，已是多元包容的社會，並無兩蔣時期中華文化定於一尊的畸形現象，文言文自然也就回歸到單純文學層面，不再是政治教化的工具，這是民主社會的常態，無關乎是否去中國化。遺憾的是，利用「中華文化」打擊台灣多元文化的選戰招式，在每次選舉中必然定期發作，背後的圖謀值得關注。

再就高端案，由國民黨侯友宜「每日一問」，以及藍營民代所稱高端股東有千名民進黨員，涉及官商勾結、內線交易弊端，主要質疑包括「採購合約封存三十年」、「疫苗採購涉弊」、「國產疫苗沒有保護力」，衛福部已不斷提供完整解釋，但「裝睡的人叫不醒」，仍藉由資訊的不對稱，活在平行宇宙，一再炒冷飯。事實上，採購合約並無「封存」三十年的規定，是「保存」而非「封存」。而藍白一再要求公開高端合約，但合約有保密條款是國際慣例，高端保密期限為五年，必須廠商同意才能公布。但司法機關不在保密限制內，因此高端疫苗採購合約，政府早已提供監察院及檢調機關查閱。其次，有關高端疫苗共有六十三件告發案，經過檢察官調查，均無不法犯罪情事，全數簽結。更重要的保護力問題，高端疫苗於台灣做的「真實世界資料分析」，有關保護效益資料已被國際期刊（Emerging Infectious Diseases）接受，高端疫苗具有保護效益已獲得認證。而且，數據更顯示高端疫苗在預防重症和預防死亡的效益與BNT疫苗、莫德納疫苗相當，較AZ疫苗更佳。甚至中國主導的世衛組織（WHO）也無法漠視台灣成功研發的本土疫苗，不僅將高端疫苗列入團結試驗，更選為全球首家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫之疫苗製造商。值得驕傲的是，高端研發出世界第一個蛋白質新冠肺炎疫苗。這本來符合藍白要求政府獎勵國產疫苗的初衷，如今卻因為政黨惡鬥，一再顛倒是非，製造台灣社會的仇恨值，無形中成了中共「以疫謀台」幫凶。

近年全球的選舉均有民粹化的傾向，民主受到極大的威脅。對台灣而言，在中共的操弄與協力者配合下，更容易助長民粹狂熱，不僅可能造成民主崩壞，更嚴重威脅國家安全。因此，候選人之間的攻防雖屬常態，但假訊息、假議題氾濫成災，國人仍應關注其真正的圖謀，提防其對台灣造成的破壞與危險。此次大選在中共多重威脅下，選民尤須辨明是非真假，作出對的選擇，確保台灣繼續走自己的路，維護民主與國家的永續發展。

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