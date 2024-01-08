晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》死纏爛打 走火入魔

2024/01/08 05:30

總統大選週六投票，將決定台灣人民的未來，對世局穩定也具有關鍵性影響；台灣是個小國，卻可發光發亮，被世界看見，是台灣人民多年打拚努力的成果與榮耀。然而，這次選舉卻充斥著最惡質、負面的操作，中國資金與文攻武嚇的介選外，假消息與假議題氾濫，企圖混淆選民的認知，達到中共及在台協力者的意圖。這些扮演認知作戰的假訊息、假議題是否影響選民的選擇，造成台灣民主的崩壞，令人憂心。

各組候選人攻防激烈，互揭瘡疤乃預期之事，部分涉及私德的指控，是選舉大氣候中的小亂流，不必多作討論，選民自有明智的判斷。然而，部分假訊息、假議題牽涉到認同與主權，可能危及民主體制與多元價值，則需要吾人深入剖析與駁斥，方可撥亂反正，確保台灣的民主與安全。依據此一標準，吾人選擇前此引發風波的課綱選文爭議，以及衛福部次長王必勝所稱「死纏爛打，走火入魔」的高端疫苗案，作為討論的案例。而這兩個假議題、假訊息，其實都與中國有關。課綱選文之爭，控訴者顯然希望藉此替執政的民進黨政府戴上「去中國化」的帽子，並將振興「中華文化」的希望寄託在對岸的中華人民共和國，也就是標榜「中華民族偉大復興」的中國共產黨身上；高端疫苗案，表面上是藍白對疫苗效用及是否存在包庇、炒股弊案的揭發，實質上卻是藍白在疫情期間對引進中國疫苗、贈送中國口罩等防疫物資不成的反擊，無形中唱和中國對民進黨「以疫謀獨」的指控。由於防疫大功臣陳時中的落選，似乎證明抹黑高端有效，因此藍白再度在此次大選的關鍵時刻大肆炒作。

「課綱選文」爭議，由某知名高中國文教師發起攻擊，指控蔡英文政府的「一○八課綱」文言文教材並未納入顧炎武的「廉恥」一文，是「無恥的課綱」。此一爭議看似文言文教材之爭，實際上是炒作文言文與中華傳統文化的連結，扭曲以現代價值為核心的「一○八課綱」是「去中國化」，為民進黨搞「文化台獨」的一種路徑。探討指控者的意識形態及在課堂散播仇美、仇日、仇恨民進黨的言論看來，她對中華文化充滿濃厚的情懷毫無疑義，可惜卻投射錯誤，將感情附著於曾經瘋狂摧毀中華文化的中共專制政權。反觀台灣歷經各種外來政權統治，住民由原住民、漢人、外來移民等多種族群組成，在民主化與本土化後，已是多元包容的社會，並無兩蔣時期中華文化定於一尊的畸形現象，文言文自然也就回歸到單純文學層面，不再是政治教化的工具，這是民主社會的常態，無關乎是否去中國化。遺憾的是，利用「中華文化」打擊台灣多元文化的選戰招式，在每次選舉中必然定期發作，背後的圖謀值得關注。

再就高端案，由國民黨侯友宜「每日一問」，以及藍營民代所稱高端股東有千名民進黨員，涉及官商勾結、內線交易弊端，主要質疑包括「採購合約封存三十年」、「疫苗採購涉弊」、「國產疫苗沒有保護力」，衛福部已不斷提供完整解釋，但「裝睡的人叫不醒」，仍藉由資訊的不對稱，活在平行宇宙，一再炒冷飯。事實上，採購合約並無「封存」三十年的規定，是「保存」而非「封存」。而藍白一再要求公開高端合約，但合約有保密條款是國際慣例，高端保密期限為五年，必須廠商同意才能公布。但司法機關不在保密限制內，因此高端疫苗採購合約，政府早已提供監察院及檢調機關查閱。其次，有關高端疫苗共有六十三件告發案，經過檢察官調查，均無不法犯罪情事，全數簽結。更重要的保護力問題，高端疫苗於台灣做的「真實世界資料分析」，有關保護效益資料已被國際期刊（Emerging Infectious Diseases）接受，高端疫苗具有保護效益已獲得認證。而且，數據更顯示高端疫苗在預防重症和預防死亡的效益與BNT疫苗、莫德納疫苗相當，較AZ疫苗更佳。甚至中國主導的世衛組織（WHO）也無法漠視台灣成功研發的本土疫苗，不僅將高端疫苗列入團結試驗，更選為全球首家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫之疫苗製造商。值得驕傲的是，高端研發出世界第一個蛋白質新冠肺炎疫苗。這本來符合藍白要求政府獎勵國產疫苗的初衷，如今卻因為政黨惡鬥，一再顛倒是非，製造台灣社會的仇恨值，無形中成了中共「以疫謀台」幫凶。

近年全球的選舉均有民粹化的傾向，民主受到極大的威脅。對台灣而言，在中共的操弄與協力者配合下，更容易助長民粹狂熱，不僅可能造成民主崩壞，更嚴重威脅國家安全。因此，候選人之間的攻防雖屬常態，但假訊息、假議題氾濫成災，國人仍應關注其真正的圖謀，提防其對台灣造成的破壞與危險。此次大選在中共多重威脅下，選民尤須辨明是非真假，作出對的選擇，確保台灣繼續走自己的路，維護民主與國家的永續發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書