自由廣場》台灣政府在加薪／中國公務員到軍隊全面降薪

◎ 張怡穎

隨著中國放棄其長達三年的疫情清零政策，這個世界第二大經濟體的財政壓力日益加重。自2021年下半年開始，一波又一波的公務員降薪潮不僅掀起了社會的波瀾，更揭示了深藏於中國經濟體系中的結構性問題。

近期，《大紀元》揭露了中國降薪潮已由公務員群體蔓延至軍隊。這一現象背後，反映了中國當局在經濟下行壓力下的窘境。即便是在中共黨魁習近平極力推動的軍隊反腐和「強起來」戰略下，軍人的工資和待遇仍難逃經濟寒流的侵襲。

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過去幾年，中共為了提升軍隊士氣和專業化水平，對軍人的工資進行了數次調整和加薪。特別是在2021年，軍隊工資增長幅度甚至高於公務員達20%。然而，面對持續的經濟衰退和財政壓力，這些舉措似乎成為了無力的掙扎。

另一方面，中共國安部的禁言令以及對自由派經濟學者的封口，似乎在努力掩蓋這一經濟危機。有關降薪的網絡發文被不斷刪除，軍人工資被視為國家機密，所有這些都揭示了中共對於信息控制的極端重視。

在這樣的大背景下，地方政府的財政困境也日益顯露。根據同一報導，不僅是公務員的工資，連退休老人的養老金也出現了拖延現象。部隊裡的各種補助，如夏天的高溫補貼和冬天的取暖補貼，也都變得難以為繼。

值得注意的是，這種降薪潮不僅限於軍隊和公務員體系。根據彭博社的報導，包括興業銀行、中國民生銀行等多家金融機構都在收緊旅遊支出，這反映了中共「共同富裕」政策下的支出控制趨嚴。

中國企業對新員工提供的平均薪資在2023年第四季出現了有史以來的最大降幅。根據「智聯招聘」的報告，38個核心城市的企業招聘月薪平均下降1.3%，至1萬420元。這不僅暴露了中國經濟面臨的通貨緊縮風險，也對消費者信心和經濟增長前景構成了嚴重壓力。

中國的經濟困境是長期結構性問題的積累使然，從公務員到軍隊，從金融機構到普通企業，降薪潮的波及範圍和影響深度，都在提醒我們，中國經濟正面臨著前所未有的挑戰。對於台灣而言，這樣的變化也許意味著新的機遇和挑戰，值得我們深思和準備。

（作者是自營商）

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