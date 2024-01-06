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自由廣場》從能登強震看見強化國防之必要

2024/01/06 05:30

◎ 張經偉

日本經典科幻《哥吉拉》意味深長：哥吉拉時而破壞者、時而守護者。破壞者時，自衛隊總會出動與之對戰，但各種武器都轟不死哥吉拉，包括仿哥吉拉製造的機龍。哥吉拉象徵的正是大自然，對人類社會有滋養也有災害，人類永恆對抗天災，而不可能根除天災。

此次能登強震，自衛隊的奔波，正是再次對抗哥吉拉。回到江戶時代，每逢地震、火災、水患…負責救災的是新選組這種團隊。比較自衛隊與新選組，即知軍武科技與時代同步的重要：能登強震時逢凜冬，災區急需溫飽，甚至有石川災民等不到供水恢復，只能融雪充水！有這般需求的時候，自衛隊步槍對空連發，即有一根燒燙的槍管；換成佩武士刀的新選組，要製造出高溫度，可能就沒這麼快速。

當今台灣，政界有馬文君、韓國瑜、李眉蓁一流，學界有傅大為、盧倩儀、馮建三、郭力昕等等，皆以和平之名反對強化國防。然如上所述，軍隊負責的是各種「高危險工作」，而非只有作戰，難道防災、救災等等不是普世價值？一國軍武資源若是優渥，就能自助自救甚至出兵協助他國救災，譬如搶救泰國足球少年隊的「睡美人洞救援行動」，美國等各國派出海豹部隊。反觀中國甘肅強震等等，死傷慘重更甚於能登強震，不知是否共軍大多演練交火他國、鎮壓平民，而少有演練救災？中國缺乏「哥吉拉」這種對大自然的敬畏，反倒充斥「天大地大不如黨的恩情大」等等，天災到了家門口，才知誰大！

既然前述「反戰四學者」號稱左派，我們且用恩格斯《反杜林論》中的一段文字結尾：「火藥和火器的採用決不是一種暴力行為，而是一種工業的，也就是經濟的進步。」

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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