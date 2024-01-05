自由廣場》總統人選的四項觀察指標

◎ 林正二

再過九天總統大選投票，建議國人從四項重要指標觀察人選。

一、國家領導人特質：台灣面對中國併吞威脅，唯有具沉穩、理性、堅毅、勇敢與睿智等國家領導人特質的賴副總統，才能帶領國人，團結對抗中國的併吞，護衛台灣的主權與民主。在因應習的「一國兩制」統台方面，賴清德展現了理性、沉穩、勇敢與堅毅的特質。

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二、兩岸外交與國防：這三項是總統要直接負責的國政，影響台灣前途甚鉅。賴副總統熟稔國際外交運作，懂得如何聯合國際力量提升國防戰力，並已協助小英總統完成國艦自製，讓台灣有能力對抗中國併吞，惟不會刻意激化兩岸關係，引發區域衝突。

值此中國亟於併台的關鍵時刻，台灣人民沒有時間等待不熟悉國防外交的人來慢慢歷練，必須有熟悉外交國防政策的人才，一上任就馬上能在既有基礎上，持續推動國防外交。

三、美國的信用與支持：由於小英總統冷靜理性，在維持「台海現狀」的台美利益交集下，讓美國充分信任台灣，促成美國會制定《台灣旅行法》、《國防授權法》與《台灣保證法》，大幅提升台美關係。賴副總統是蔡總統最好的接棒人，他對美中台複雜關係的了解與掌握運用，遠非國際外交與兩岸處理能力不足的侯、柯所能比，而藍營的傾中作法更會導致抗衡中國的美國對台灣使不上力，最後讓中國以「一國兩制」統一台灣。

四、國政擘劃能力：財經、社福、環保與新能源等國政擘劃能力與經驗，賴副遠非毫無國政經驗，連市政治理都有問題的柯所能比，也遠勝過侯。請大家睜大眼睛，擇選國家領導人，不是選沒有國政經驗、好玩、有趣與煽情的政治人物。我們需要像賴清德這樣有國政擘劃能力與經驗的國家領導人。

這三年多來，賴副襄助蔡總統進行很多改革，提升總體經濟產值及基本薪資，打造新能源與社福機制基礎，並建構堅實密切的美日台等國空前友好的國際關係，總統大選攸關台灣前途，國人要選對人，台灣才能往前邁進。

從上面四項指標來看，賴副總統無疑是下任總統最佳人選。一月十三日國人投票時，應跳脫黨派立場與意識型態，以誰最能為台灣人民守護主權與民主，帶動台灣往前發展為首要考量。

（作者是退休駐美外交人員）

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