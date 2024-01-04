社論》從「委任直選」到「反獨促統」

當年李登輝推動總統直選，施啟揚、馬英九等傾向「委任直選」，以求代表「全中國」。幸而，李登輝順應主流民意，拍板定案行之至今的公民直選。過了三十多年，台灣認同、拒絕一中，蔚為主流民意。當年主張「委任直選」者，則暴露協力北京「反獨促統」之真面目。（資料照）

華爾街日報日前分析，無論誰在這次總統大選中勝出，北京在選後的台灣政壇已無朋友，疑中與遠中論漸佔上風。該報的分析，符合主流民意趨勢。但它似未精準掌握藍白陣營的主張，對他們的真實想法隔了一層，於是看不到潛伏在台灣的危機。柯文哲，跨年夜寫給國民黨支持者的公開信，應該會讓北京深感藍白是好朋友吧！更不要說，國民黨對九二共識情有獨鍾，對中國介選視若無睹，台海危機歸咎被害人。台灣尚未成為「正常國家」，即使總統直選、政黨輪替，有意無意忘了這個事實，危機就會隱隱發作、積久成病。

藍營談論憲法議題，主要聚焦「本文」，較少提及「增修條文」，而後者才是台灣人民的契約，更是進行中的大選法源。依據「增修條文」所產生的總統、立委，乃是台灣總統、台灣民意代表，不是中國總統、中國民意代表，他們只代表台灣二三○○萬人，與兩蔣權力所繫的「法統」一刀兩斷。「中華民國憲法」與「增修條文」的替代與延續，堪稱舉世罕見的政治經驗。中華民國與台灣接軌，乃國、民兩黨本土派的共同創作。透過「增修條文」接枝「台灣代表權」，將失去代表性的「中國殭屍憲法」，改造為「台灣擬憲法」。沒有「制憲之名」，卻有「制憲之實」，民進黨兩度執政，也被當作現狀維持了下來。言必稱憲法「本文」者，實際上都按照「增修條文」參選。一如「台積電」，沒人視之為「中積電」。

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小英路線貼近李登輝路線，避免了當年阿扁的內外交迫。目前看來，賴清德若接班，維持李、蔡路線的機會挺大的。當然，下任總統面對的國家外部環境，可能會令他無法完全墨守陳規。反倒是，「中華民國」接枝「台灣代表權」，堅持「同屬一中」或「台灣獨立」者，橫看成嶺側成峰，各有其不滿意的地方。然而，台灣既已民主化，主要政黨選舉優先，爭取多數民意，獲得執政權力，方能推動主張、政策。而所有的政黨，幾乎沒有革命型政黨，以人民的先鋒部隊自居，認為自己的主張、行動超越民意。在這種情況下，政黨之間的意識形態、國家認同等色調差別，主要是政黨競爭時從事市場區隔，一旦面對政治消費者，他們就會極盡投合選民之能事。所謂的九二共識，國民黨的措辭，面對北京或面對台灣，很容易看出其間差距，便是一例。而該黨的危機在於，越來越多人認為，他們對北京講的才是實話，對選民講的卻言不由衷。

李登輝啟動的「憲法增修模式」，重點是提供台灣民主自轉的依據，令台灣經由民主演進走向正常國家，絕非為「兩岸同屬一中」創造「中華民國憲法」本文所沒有的幻象。所以，一九九九回顧一路走來，李稱兩岸是特殊的國與國關係。但馬英九們情人眼中出西施，所看到的盡是「因應國家統一前之需要」、「中華民國自由地區」等國家時空的「限縮性敘述」，並擴大解釋為「兩岸同屬一中」。北京方面亦然，王毅便要求本土政權：「能夠遵守他們自己的憲法，台灣與大陸同屬於中國。」其實，馬、王的「兩岸同屬一中」，來自國共的「九二共識」，而非「增修條文」。最好的反證就是，「增修條文」沒有「追求統一」的明確意向及後續立法。

一九九六，總統首度由台灣人民選舉產生，政治意義非等尋常。當下這場大選，始終受到地緣觀點的注視。當對岸仍在空喊「統一是歷史必然」，台灣早已脫離被決定的宿命，揭開「自我治理」的新時代。行穩致遠，結論必然如拜登對習近平所言：「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」日前APEC拜習會，習近平要求美國支持中國的和平統一，亦遭拜登拒絕。可見，華府對台政策，受到台灣民主鞏固、中國耀武揚威、國際地緣動態等多重影響，逐漸走出尼克森主義的陰影了。在這種「新時代」，總統直選前夕，吾人不禁感嘆想起，當年李登輝推動總統直選，施啟揚、馬英九等傾向「委任直選」，以求代表「全中國」。幸而，李登輝順應主流民意，拍板定案行之至今的公民直選。過了三十多年，台灣認同、拒絕一中，蔚為主流民意。當年主張「委任直選」者，則暴露協力北京「反獨促統」之真面目。歷史，充滿驚濤駭浪。當前，何嘗不然？

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