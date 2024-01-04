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自由廣場》從社區「接住」曝險青少年

2024/01/04 05:30

◎ 鄧敏宏

新北市某國中男學生為乾妹妹出頭，竟用彈簧刀殺害同學，這樣的孩子往往在小學高年級階段就出現跡象，通常從學習動力低落及學習成就不佳開始，於是在教室中成為「客人」，在國中更難以跟上，無法在學校的學習過程中得到任何滋養，德智體群美五育均缺。接下來，家庭和學校若無法承接住這樣的孩子，他可能就走上暴力、毒品和詐騙的歪路，家長父母和學校老師都無法扭正他的行為和思維，直到犯下下大錯。

學校和社區內的兒少關懷，其實應在小學階段就啟動，以預防青少年階段曝險或犯罪。在筆者的工作場域中，開創一友善兒少的社區共學空間，從小學階段承接有需要的兒童，如上所述，這樣的孩子可能學習動力與成就較低弱，但是在社區共學的友善空間裡，安排與學校重視智育成績有所區隔的學習模式，讓孩子看見自己的專長和亮點，建立學習信心和自我認同，進而找到專屬於自己的生涯/學涯目標，在國、高中階段往下深耕發展。為什麼在小學階段就要啟動呢？因為在小學階段建立的親蜜關係，會比在青少年階段開始還要綿密，在這樣「關係」的牽引下，青少年的孩子可以得到社區中「好大人」的帶領。

我們社會中，確實有不少家庭/家長無法負擔教養的功能，而這樣的家長和家庭，不會是政府所辦理的「家庭教育」課程所訖及的對象。因此，透過社區兒少的共學空間，我們開發出「真人故事館」和「爸媽講師」的活動，經由「真人故事館」的分享，這些所謂弱勢的家庭／家長，可以在社區對自己和別人的小孩說出自己的故事，建立被聆聽與被理解的感覺；再邀請這些家長或主要照顧者來當「爸媽講師」，有媒體報導割喉案行兇青少年的家庭具有「宮廟」背景，但誰說宮廟背景不能成為文史工作者？ 以行動積極分享廟宇文化。誰說單親就是弱勢？ 其實臥虎藏龍，當父母願意走出來，家庭被社區看見，不只兒童和青少年得到關懷照顧，整個家庭都有機會翻轉。台灣較關注兒童的部份，較缺乏針對青少年的文化休閒及培力發展空間，應透過跨界連結，發展出結合學校教育、家庭教育、社會工作、諮商輔導及社區發展的青少年工作方法及場域，才能接住這個多變世代的青少年。

（作者是社區共學中心據點主任）

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