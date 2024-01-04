自由廣場》拒絕國民黨以核害民

◎ 鄭秀玲

國民黨總統候選人侯友宜主張新北市核一廠（石門區）和核二廠（萬里區）延役外，還要重啟新北市貢寮的核四廠。其副總統候選人趙少康在辯論會更加碼要在新北市設置16座核能機組。趙講得天花亂醉之際，日本能登半島發生強震，附近核電廠陸續傳出變壓器起火、用過燃料池水溢出等災情，狠狠地打臉其不顧雙北市居民安危的無知和無能！

一、此次日本核能廠受強震影響，國人應引以為鑑

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綠盟指出距此次地震震央最近的志賀核電廠，過去早有專家警告其下方有活斷層，但日本政府仍讓其繼續運轉。這次它發生機組變壓器漏油起火，幸好反應爐在地震發生前已停機進行例行安檢，火勢撲滅後未造成大礙。而震央100公里外的新潟縣柏崎刈羽核電廠，已停機多年，此次地震也造成用過的燃料池水溢出，所幸未洩露到廠外。檢視我國核一和核二廠緊鄰已被證實是活火山的大屯火山群，核四廠底下也有活動斷層通過，國人應以此次日本地震為殷鑑，檢視核電廠區位是否安全。

二、全球只有台灣把核能廠建在首都圈，國民黨擬加碼建核能機組，是無知還是另有陰謀？

二○一一年三月日本福島強震，劇烈海嘯襲擊核電廠，輻射外洩導致數十萬福島人被迫離開家園，當時的慘狀，歷歷在目。旅日作家劉黎兒為文轉述廣瀨隆等多位日本專家調查全球核電廠後發現，只有台灣把核電廠設在首都圈！核一、核二和核四位於新北市，三十公里範圍內是超過六百五十萬居民的雙北首都圈，若納入基隆和桃園則共有九百二十多萬居民（約佔全國近四成人口）的生命和財產曝於風險。

而日本福島核能廠位處偏遠，三十公里圈內僅十七萬人，距東京都會區甚遠，才未造成大量傷亡。近日發生強震的石川縣人口僅一百多萬人，每平方公里僅兩百七十五人（台北市人口密度則高達九千兩百多人） 。美國設定的核電廠避難圈則更遠，達八十公里。國民黨侯友宜和趙少康擬加碼在新北市建更多核能機組，完全不考慮首都圈的居民安全，是無知還是要毀掉首都？北台灣的國人應以選票拒絕國民黨以核害民的政見，以求自保。

（作者是台大經濟系兼任教授）

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