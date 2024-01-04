自由廣場》中國比你想像的更脆弱

◎ 于則章

2024年新年的第一天，日本遭逢規模7.6，最大震度達7級的強震，翌日東京羽田機場又發生日航客機降落時與海上保安廳飛機相撞起火，接連遭逢一連串天災人禍，但日本民眾臨危不亂、彼此相互扶持的高素質民族性，不但將傷害降到最低，更再次贏得舉世尊敬。有中國網民見狀，連想到去年甘肅發生的6.2級地震，而深感疑惑的在網路喟嘆：「為啥我們地震受災就這麼嚴重？」

日、中兩個大國百年來在東亞的競逐各有勝負，而日本自「明治維新」以來推動的「文明開化」，不但讓人看到「殖產興業」與「富國強兵」的硬體建設成果，在國民素質與民族精神等無形國力的提升更是難以估量。相形之下，中國一百多年來雖然二度改朝換代，但整個國家「中學為體，西學為用」的醬缸思想始終沒改變，即使「改革開放」四十年後看似面貌一新，但人民素質不但未隨之提升，反倒在極度拜金主義下墮落成「只有你死了，我才能活」的極度自私、與人為惡的「狼性」。整個國家的硬體建設當然就是「金玉其外敗絮其中」，遇到大雨、大雪、限電、地震的考驗，就幾乎癱瘓，一副快亡國的模樣。日本人在這次地震特別同步使用簡體中文呼籲中國人盡速避難，與此貼心舉動相比，中國人卻是對日本地震幸災樂禍，誰才夠格稱作文明泱泱大國？已不辯自明！

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整體來看，中國不論是硬體建設到國民的心理素質，遠比大家想像的還脆弱，無論他們平常如何張牙舞爪耀武揚威虛張聲勢，其本質卻完全不堪一擊，如果中國自不量力挑起戰爭，肯定只會再一次重蹈「甲午戰爭」的覆轍！

（作者是公務員）

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