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社論》清倉「中華民國」附贈「台灣」？

2024/01/03 05:30

侯友宜：中華民國憲法就是兩岸政治上的護國神山。趙少康：中華民國憲法看起來不太現實，甚至還有一點荒謬，我們怎麼包括大陸呢？但這就是荒謬的護身符，不給老共打我們的藉口。正是固執這些想法，當年中華民國被聯合國掃地出門，從而淪為Chinese Taipei（中華台北實為中國的台北），甚至禍連台灣，簡直是史詩級的災難。

隨著世界民主退潮，中國迷信東升西降，民主國家對台灣安全穩定更加重視，合力遏阻中國在印太軍事冒進。北京的武力恫嚇常態化，台灣協力者的求和敘事，共同暴露北京是「兩岸和平破壞者」、「台海兵凶戰危製造者」。五年來，敵我情勢日益清楚，文明世界站在台灣這一邊，武統論則令反華勢力自我實現。於是，主流民意雖然不尋求戰爭，卻愈來愈勇於維持獨立現狀，台灣人民意志才是護國神山。

侯友宜，闡述國民黨「憲法一中」，按照憲法「固有疆域」，海峽兩岸「同屬一中」。他所指的，並不存在於憲法，但國民黨深信有這麼一條「幽靈憲法條文」！因此，侯反對台獨，反對一國兩制，卻不反對統一。香港的一國兩制，二○二○國安法之後，變成一國一制了。反對一國兩制，不反對統一，終極便是一國一制，西藏、新疆早有前例，侯反不反對？馬英九執政時，不統、不獨；卸任後，「不統」是「不排除統一」；如今，「九二共識等同中華民國」。而北京早擺明：九二共識即兩岸都堅持「一個中國」的原則，努力謀求國家的統一！外來心態使然，不甘台灣人民當家作主，寧可引另一股外來勢力入台。國民黨為「中華民國」找的歸宿，正是兩蔣痛斥之「亡黨亡國」！

在「中華民國體制內」改革，如果站在傳統法理角度來看，似乎無法達成嚴格定義的「台灣獨立」。例如，關於邦交國，兩岸至今仍是零和遊戲，原因出在「中國代表權」之瘤未能徹底清除。在這種情況下，李登輝的「特殊的國與國關係」，蔡、賴的「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，張力所及應是「獨立的台灣」（事實獨立），而非「台灣獨立」（法理獨立），國民黨有什麼好呼天搶地？「獨立的台灣」，法理上未完成的空間，正好是北京宣稱台灣屬於中國的灰色地帶，也是其台灣協力者架設「兩岸同屬一中」的便橋。所以說，中華民國及憲法，不涉兩岸關係，本身未必是災難，被拿來「反獨促統」，就是災難一場！

「人民是國家、憲法的締造者，國家、憲法不是人民的主宰」。中華民國憲法，制訂於一九四六國民黨統治區，並不包括共產黨統治區，更不涵蓋當時屬於日本領土的台灣（一九五二舊金山和約，日本始放棄台灣、澎湖）。可見，所謂的「符合中華民國憲法的九二共識」，根本不知所云。而且，吾土吾民，蔣氏政權內戰失敗，中華人民共和國成立，在中國歷史便已翻過一頁。中華民國君臨台灣，乃蔣氏政權流亡台灣所致。直到李登輝繼任，才致力於人民、土地、憲法、政府在台灣的套疊。李氏的改革主張，在統、獨之間另闢蹊徑，實用主義優先。之後的民主活力，令「寧靜革命」走得更遠。實際層面，「增修條文」堪稱「台灣基本法」，形成三十餘年來的台灣民主航道。可惜，二○○○首次政黨輪替，李氏遭國民黨撤銷黨籍，連、馬開始「回歸祖國」之旅，兩蔣的「反共保台」，淪落至連、馬之「聯共制台」。

對於賴的「台獨定義」：「所謂台獨，其實是指台灣的主權屬二三○○萬國人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國也與中華人民共和國互不隸屬。」國台辦，斥之為「台獨謬論」。趙少康則回應說：中華民國與中華人民共和國本來事實上就是互不隸屬，互不承認主權、互不否認治權，目前其實就是這樣，只是，「中國大陸是他們竊取的」。難道，國民黨還活在「中共竊據大陸」的平行宇宙？

當然，國民黨人才濟濟，他們可能是壞不是笨。走不出台灣的國名、憲法，為什麼他們認為可以護國、護身？左思右想，或許，他們對「亡中華民國者」心有所屬，認同「中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。至於他們的論述、話術，則是想利用台灣的民主，將「中華民國」連同「台灣」納編到「中國夢」，立功表現換取酬庸。考驗在於，一月十三日，台灣的頭家，要不要進入這個夢境？

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