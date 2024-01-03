晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（鏗鏘集）侯友宜困境

2024/01/03 05:30

◎ 李敏勇

侯友宜出身警界，是服膺黨國體制的治安官僚。他非軍職，常說他一生以生命保衛中華民國。已解嚴的一九八九年四月七日，他在台北市中山分局刑事組長任內，留下拘提鄭南榕的過度行事註記：over鄭南榕dead body。這一天，成為自由日，紀念為自由殉道的行動哲學家。侯不曾為此事向家屬，也未向台灣人民致歉。

陳水扁當選總統後，他被拔擢為警政署長；因調查三一九槍擊案不符中國國民黨期待，被視為投靠民進黨。馬英九上任總統，侯失去位子，改任警大校長。後來，被當選新北市長的朱立倫延攬為副市長。朱志在總統，兩任副市長任內侯政治勢力漸豐，進而市長，第二屆一上任就仿昔日韓國瑜一坐上高雄市長位子選總統。

原先他與中國國民黨若即若離：既與標榜戰鬭藍卻只會內鬪台灣，屈附共產黨中國的黨內殖民意識論群疏遠；又以治安經歷與中國國民黨染黑的地方派系、牛鬼蛇神，視同涇渭分明；韓國瑜選總統時，明哲保身又加冷嘲熱諷，得罪韓粉；地方派系又多為郭台銘搖旗吶喊。明哲保身被反挫，導致民調急落，藍白合之議因此而起。

幾經折騰，雖都恨民進黨，都知道中國國民黨和民眾黨單獨無法挑戰民進黨。但各懷鬼胎，都想自己為正，對方為副，免不了破局。侯打鴨子上架：趙少康被拉攏，派給侯當副手；韓國瑜則被委以不分區立委第一順位。侯形同左右手肘被架著，全黨拼命呼喊政黨輪替的口號，期待不盡符合政治理與現實的權力邏輯應驗。

趙何許人也！一九九四年，挑戰黨提名人黃大洲，被開除中國國民黨黨籍，導致民進黨陳水扁脫穎而出成為首任院轄台北市長。他的黨國意識反映在視非中國國民黨人執政「中華民國滅亡」論，當年宣布退出政壇的他，在中廣黨產爭議事件官司纏身，被賦予召喚殖民意識中國論群回歸支持侯的任務。而韓國瑜何許人也？他的安排則是為了召喚韓粉歸隊，儘管他創造了被高票罷免高雄市長的紀錄，曾有的立法委員經歷也是荒腔走板，若坐上立法院長位子，權力亂局可以想見。

選總統的侯友宜不是侯侯作新北市長的侯友宜；侯侯作新北市長的侯友宜不是扁政府警政署長的侯友宜；扁政府時代的侯友宜不是致鄭南榕為自由殉道的侯友宜。侯友宜不是自己在選總統，侯趙韓凑和在一起，侯形同被綁架，成為領導格局的危險組合，並形同馬附身。

侯友宜是誰？他自己甚至不知道！踰越自己條件爭大位，同樣出身庶民的他，竟殺紅眼，容許黨人對賴清德礦區老家的境域，冷血、刻薄！反挫自己的包租大苑風波。不知大位不能只以智取？不知德配其位？侯友宜困境其實是中國國民黨困境！

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書