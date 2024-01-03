自由廣場》（鏗鏘集）侯友宜困境

◎ 李敏勇

侯友宜出身警界，是服膺黨國體制的治安官僚。他非軍職，常說他一生以生命保衛中華民國。已解嚴的一九八九年四月七日，他在台北市中山分局刑事組長任內，留下拘提鄭南榕的過度行事註記：over鄭南榕dead body。這一天，成為自由日，紀念為自由殉道的行動哲學家。侯不曾為此事向家屬，也未向台灣人民致歉。

陳水扁當選總統後，他被拔擢為警政署長；因調查三一九槍擊案不符中國國民黨期待，被視為投靠民進黨。馬英九上任總統，侯失去位子，改任警大校長。後來，被當選新北市長的朱立倫延攬為副市長。朱志在總統，兩任副市長任內侯政治勢力漸豐，進而市長，第二屆一上任就仿昔日韓國瑜一坐上高雄市長位子選總統。

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原先他與中國國民黨若即若離：既與標榜戰鬭藍卻只會內鬪台灣，屈附共產黨中國的黨內殖民意識論群疏遠；又以治安經歷與中國國民黨染黑的地方派系、牛鬼蛇神，視同涇渭分明；韓國瑜選總統時，明哲保身又加冷嘲熱諷，得罪韓粉；地方派系又多為郭台銘搖旗吶喊。明哲保身被反挫，導致民調急落，藍白合之議因此而起。

幾經折騰，雖都恨民進黨，都知道中國國民黨和民眾黨單獨無法挑戰民進黨。但各懷鬼胎，都想自己為正，對方為副，免不了破局。侯打鴨子上架：趙少康被拉攏，派給侯當副手；韓國瑜則被委以不分區立委第一順位。侯形同左右手肘被架著，全黨拼命呼喊政黨輪替的口號，期待不盡符合政治理與現實的權力邏輯應驗。

趙何許人也！一九九四年，挑戰黨提名人黃大洲，被開除中國國民黨黨籍，導致民進黨陳水扁脫穎而出成為首任院轄台北市長。他的黨國意識反映在視非中國國民黨人執政「中華民國滅亡」論，當年宣布退出政壇的他，在中廣黨產爭議事件官司纏身，被賦予召喚殖民意識中國論群回歸支持侯的任務。而韓國瑜何許人也？他的安排則是為了召喚韓粉歸隊，儘管他創造了被高票罷免高雄市長的紀錄，曾有的立法委員經歷也是荒腔走板，若坐上立法院長位子，權力亂局可以想見。

選總統的侯友宜不是侯侯作新北市長的侯友宜；侯侯作新北市長的侯友宜不是扁政府警政署長的侯友宜；扁政府時代的侯友宜不是致鄭南榕為自由殉道的侯友宜。侯友宜不是自己在選總統，侯趙韓凑和在一起，侯形同被綁架，成為領導格局的危險組合，並形同馬附身。

侯友宜是誰？他自己甚至不知道！踰越自己條件爭大位，同樣出身庶民的他，竟殺紅眼，容許黨人對賴清德礦區老家的境域，冷血、刻薄！反挫自己的包租大苑風波。不知大位不能只以智取？不知德配其位？侯友宜困境其實是中國國民黨困境！

（作者是詩人）

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