社論》台灣民主存續的重要性

今年是台灣總統大選的關鍵年，同時也是全球超級選舉年，共有七十六個國家、超過世界一半的四十二億人，將舉辦大選，決定政權是否轉移。依目前的情勢看來，包括台灣在內的民主國家，有流氓國家強力介選、年輕世代對體制的叛逆，以及物價、房價飆漲，貧富差距擴大等，似乎有利於極端主義的氛圍，尤其荷蘭極右派、阿根廷「網紅名嘴」等民粹領袖的勝出，不免令人產生「民主能否存續」的大哉問？

今年全球大選，有些是獨裁者企圖鞏固權力，如俄羅斯的普廷；有些則是政黨內鬥與認同歧異造成內部對立，台灣是這方面的典型案例，一旦選舉造成錯誤結果，不僅是政黨輪替，可能連繁榮、民主與主權都將喪失。令人憂心的是，獨裁國家強力進行認知戰，散播假訊息，批評自由、人權的階級性，製造社會衝突矛盾，企圖摧毀民主制度，甚至取代美國領導的國際秩序與普世價值，建立一個在獨裁專制牢籠下的奴隸世界。但對於危及人類文明與民主的強烈威脅，多數自由世界民眾卻似乎未能充分認知；正如長期關注民主制度的學者馬修斯（Joe Mathews）所稱，「二十一世紀人們對民主制度的美好想像正在死去」。他引用最新的全球研究報告指出，世界各地區民主力量都在衰退。民調顯示，特別是年輕人，全世界民眾普遍對民主制度感到幻滅。因此民主能否克服獨裁的挑戰，令人質疑。

請繼續往下閱讀...

以台灣而言，具有高度的地緣政治與經濟的價值，尤其在半導體上，先進晶片佔全球九成市佔率、成熟製程佔六成，在美中對抗形勢下，發揮了穩定全球半導體供應鏈運作的功能，一旦台灣在選舉中選出偏向中國的政權，採取親中路線，接受以「一中原則」為前提的「九二共識」，恐將淪入習近平「一國兩制、台灣方案」，被中共併吞。如此，不但台灣人失去了幸福與自由，自由世界的供應鏈也將為之斷鏈，造成全球經濟衰退，更因中國近來的擴張、因吞下台灣這顆大補丸而獲得了助力，將會釀成全球地緣政治的重大風險。因此，台灣今年大選本質上是美國隊與中國隊的站隊選擇，台灣人民的選擇將成為全世界關注的重要課題。

然而，當舉世都認知台灣大選的重要意義，即是在民主與獨裁之間作抉擇，而且更有企圖併吞台灣的中國從中作梗，但是，卻有部分民眾不能了解如此嚴重的威脅，加上政客刻意誤導兩岸議題的真相，反將堅持台灣主權扭曲為挑釁，意圖將大選變成「戰爭與和平」的選擇，恐嚇台灣人民必須迎合中共的意旨投票，否則就會帶來台海衝突的危機。就此角度探討，此次大選並未認真討論中國政策，只糾結在一些無關宏旨的枝節問題，極盡抹黑、造謠之能事，使得總統選舉幾乎成為一場口水大戰，惡質化的程度簡直要讓民眾對民主失去信心。政黨之間的惡鬥，完全無視台灣的進步，與民主自由的珍貴，全面加以貶抑。尤其，在野黨為了「下架民進黨」，即使不同理念與路線都可以分分合合，既聯合又鬥爭，其實只在意權力的爭奪與分配，全然不顧民眾的福祉與權益。在奪權的心態下，為了凸顯執政黨做不好，反對黨對台灣這些年的進步完全抹殺。然而，當反對黨不斷質問民眾：「這幾年過得好嗎？」、「生活在水深火熱之中」的同時，台灣的經濟表現已經得到世界的肯定，顯然已從馬英九主政時期的困境脫胎換骨。台灣的人均GDP從馬英九主政約兩萬美元，增加到二○二二年的三萬二七五六美元，超越韓國的三萬二四一○美元，直追日本。另外，從二○一九年至二○二二年經濟成長率是亞洲四小龍之首。彌足珍貴的是，台灣土地面積全球排名一四七、人口全球五十七，但去年總體GDP全球第二十一，而且美國財經雜誌《全球金融》報導，根據人均GDP購買力平價（PPP）排名，台灣是全球的十四名。二○二三年安聯全球財富報告，台灣在全球最富有國家排名第五名，至二○二二年底每位台灣人平均擁有的淨資產約新台幣四九七萬元，在亞洲中僅次於新加坡。

一月十三日就是投票日，總統、國會大選孰能勝出，即將揭曉。選舉結果或許將震動全球地緣經濟與政治的斷層線，也可以穩定世局、安定天下，端視台灣選民的選擇。由此可知，全球選舉的關鍵在台灣，台灣選舉的關鍵在中國政策，故而選民最應檢視的是候選人的對中政策。選擇美國隊，堅定的抗中保台，對中國逐漸脫鉤，去風險化，才是正確的選擇；那些還在用「兩岸一家親」、「九二共識」包裝親中政策，甚至在中國經濟下滑之際，仍然想要把台灣經濟放到中國籃子裡的政黨與候選人，只會斷送台灣的主權、民主與繁榮，應該列入選民的拒絕往來戶。如此台灣民主才能存續，自由世界才不致陷入動盪、崩解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法