自由廣場》別用總統辯論會 散佈假訊息

◎ 陳雨鑫

二○二四總統大選唯一一場辯論會激烈交鋒，民調領先的賴清德，被兩位對手夾擊。不同候選人對政策或國家藍圖有不同想法，很正常也是辯論的意義所在，但利用辯論會「二打一」的機會，在攻擊內容中放入諸多假訊息，這是完全不應該，更不可取的。

侯友宜指控賴清德當選不會到立法院做國情咨文報告，不接受民意監督。這是非常清楚的假訊息，筆者查找新聞，很容易的就看到賴在去年十一月十五日於青年論壇提到願照《憲法》至立院進行國情報告。

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侯還在賴於台南執政成績上放入錯誤資訊，意圖營造民進黨執政不佳的印象，其中侯扯台南沒有國民運動中心，而永華國民運動中心正是賴清德市府規劃發包的。

除了往對手潑髒水，侯友宜還會用假訊息往自己臉上貼金。他號稱做多年警察，槍林彈雨也不穿防彈衣，卻被網友貼出舊照打臉，一九九七年匪徒陳進興強行挾持南非武官一家，警察層層包圍下陷入僵持，最後由謝長廷及時任北市刑警大隊長侯友宜等人進入大屋內與陳進興談判。照片上可見謝長廷穿著簡單西裝，毫無防備衣著，而侯友宜戴著鋼盔、穿著防彈衣，全副武裝陪同。這起事件在謝長廷高超談判技巧下順利使南非武官獲釋，多年後卻變成候友宜不斷吹捧自己的豐功偉業，甚至還在國人面前說出自己不穿防彈衣這樣的瞞天大謊。

用假訊息攻擊對手和抬高自己，侯友宜已違反了民主辯論的誠實信賴原則，甚而賴清德對中華民國憲法的評論，因不慎口誤，竟被侯友宜一路攻擊，而賴清德面對侯友宜諸多假訊息，現場反駁後便不再攻擊，更沒有抓住對手口誤大肆渲染，這就是格局跟高度的展現。

總統選舉辯論會應是候選人對於政策和國家走向的交流與討論，不能也不該淪為假訊息的散佈大會，惡意多了，就變成抹黑大會。用全體國民的納稅錢舉辦一場攻擊政敵的抹黑大會，真是全世界民主國家的負面教材，筆者對這種行為非常不能苟同。

（作者為前體委會副主委，台中縣副縣長）

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