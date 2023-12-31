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自由廣場》解讀共軍新任國防部長董軍

2023/12/31 05:30

◎ 林穎佑

懸缺一陣子的中國國防部長終於底定，由原海軍司令員董軍出任。由於外界難窺中國內部對人事變化更是難以掌握，許多異動背後因素難以研判，只能從人事的經歷與公開資料來推測出線的可能原因。

基本資料

董軍1961年生，山東煙台人，畢業於大連艦艇學院，歷任中共海軍司令部軍訓部長、北海艦隊副參謀長、2012年晉升正軍級少將並在2013年任東海艦隊副司令員；2014年12月轉任海軍副參謀長；2017年1月升任南部戰區副司令員，並在2018年晉升副戰區中將，在經過戰區的歷練後，於2021年3月回到軍種擔任海軍副司令員；2021年8月升任海軍司令員，同年9月並晉升正戰區上將軍階。

歷練背景

海軍一職有外交軍種的任務，但董軍能出任中國國防部長應與其經歷北海、東海、南海的經歷有關。無論是海空監控或是具體的鬼切動作，中國常與他國部隊在中國大陸周遭海空域對峙，也會是與外軍交流時討論的議題。相較於航天科研背景的李尚福，曾在三大戰區與海軍軍種歷練的董軍或許大多在機關單位服務，但中國國防部長的職責不在打裝編訓，而在對外軍事交流，其過去經歷可能更適合出任此職，特別是在美中逐漸恢復軍事對話，與外軍進行軍事外交的次數必然增加，都可能是董軍出線原因。

可能任務

董軍在2015年中俄海上聯合軍演時，就擔任聯合導演部中方執行導演，與俄軍有密切的互動，更在2020年擔任中國與巴基斯坦首次舉辦的海上衛士-2020聯合軍演中，擔任聯演總導演；甚至在2021年前的美中戰區級別對話上可能都有參與，這些經歷也代表董軍有相當豐富的外軍交流經驗。在當前除了在地緣戰略上必須與巴鐵合作制衡南亞之外，在俄烏戰爭爆發後，與擁有豐富實戰經驗的俄羅斯進行軍事互動與交流，更為重要。特別是對解放軍來說，無論是在裝備來源或指管體系上都有濃厚的俄式色彩。如何保持與俄羅斯的互動，並攝取俄烏戰爭對俄軍的教訓，藉此檢視軍改後解放軍的戰力，將其應用在未來的作戰上，必是近期解放軍的當務之急。這些可能都是未來董軍在交流上的重要任務。

（作者是淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授 ）

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