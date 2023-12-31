自由廣場》憤將太陽花砸向黃國昌

◎ 王興煥

12月28日上午在監察院門口，民眾黨不分區立委候選人黃國昌聚眾演出民粹秀；我與台灣基進成員（包括不分區立委候選人史惟筑、楊佩樺等）向黃國昌投擲向日葵，控訴他背叛太陽花精神，涉有三個無恥：

2014年太陽花運動核心是反對中國服貿，作為太陽花能量的最大收割者，黃國昌卻投奔要重啟服貿的柯文哲，是第一個無恥！

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太陽花運動是一場對抗台灣被中國同化併吞的台獨運動，黃國昌收割了太陽花，卻與中國在台協力者柯文哲同流合污，是第二個無恥！

黃國昌以民粹手段高舉居住正義，卻因求官心切而對柯文哲的農地違法視而不見，毫無知識分子風骨，是第三個無恥！

在我們行動之後，不只媒體、社群一片叫好，台灣基進各黨部辦公室也接獲無數肯定電話，掃街拜票時更感受到民眾因而高漲的熱情。這代表台派民眾對黃國昌的背叛（背叛太陽花、背叛台派）積怒久矣！台灣基進以太陽花洗臉黃國昌，是為台灣社會一吐怨氣。政治人物背叛幫助他起勢的民意，當年的期待有多大，現在的反撲就有多大。

黃國昌還犯下第四個無恥，他當場說「這些太陽花是垃圾」是啊！民意對他而言，是用過即丟的垃圾。黃國昌與柯文哲一樣，都是極端自戀與利己主義，將人民的支持、社會的情緒、價值的抉擇，都當作工具，隨自己的利益需求而恣意操弄。

黃國昌為何有恃無恐？因為他是民眾黨不分區立委名單排序第二，確定當選下屆立法委員。他的政治生命是與民眾黨共生，而非太陽花精神。他只須效忠柯文哲、同流民眾黨，就能穩享四年國會議員的名器。

下屆立法院將有國民黨的韓國瑜、民眾黨的黃國昌；賴清德總統的施政將因立法院的群魔亂舞而被癱瘓，優質政務官的折損頻率將遠高於過去四年。民進黨秉持「當家不鬧事」、「執政要協調」的風度，如落入獨力對抗民粹成精的韓國瑜與黃國昌等仇視本土政權的聯軍，施政必定左支右絀，後果就是造成「不滿執政黨」的民怨持續擴大，那麼2028年的「喜新厭舊」就勢不可擋了！

所以，請讓最靈活、最機動、沒包袱、有戰力的台派小黨台灣基進進入2024年新國會，我們曾領銜罷免韓國瑜、洗臉黃國昌，在未來的國會，台灣基進的立法委員是對戰藍白聯軍的強力前鋒。

雙綠優於單綠，凡有利台灣大局而執政的民進黨不方便做的，由台灣基進實踐。只須凝聚5%政黨票，台灣基進就能進入國會與民進黨分進合擊；這不只是「台派席次最大化」的聰明策略，更具有「台派戰力最大化」、「台派結構多元化」的戰略效果與政治格局。

（作者為台灣基進黨主席、台灣國家聯盟執行委員）

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