晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》憤將太陽花砸向黃國昌

2023/12/31 05:30

◎ 王興煥

12月28日上午在監察院門口，民眾黨不分區立委候選人黃國昌聚眾演出民粹秀；我與台灣基進成員（包括不分區立委候選人史惟筑、楊佩樺等）向黃國昌投擲向日葵，控訴他背叛太陽花精神，涉有三個無恥：

2014年太陽花運動核心是反對中國服貿，作為太陽花能量的最大收割者，黃國昌卻投奔要重啟服貿的柯文哲，是第一個無恥！

太陽花運動是一場對抗台灣被中國同化併吞的台獨運動，黃國昌收割了太陽花，卻與中國在台協力者柯文哲同流合污，是第二個無恥！

黃國昌以民粹手段高舉居住正義，卻因求官心切而對柯文哲的農地違法視而不見，毫無知識分子風骨，是第三個無恥！

在我們行動之後，不只媒體、社群一片叫好，台灣基進各黨部辦公室也接獲無數肯定電話，掃街拜票時更感受到民眾因而高漲的熱情。這代表台派民眾對黃國昌的背叛（背叛太陽花、背叛台派）積怒久矣！台灣基進以太陽花洗臉黃國昌，是為台灣社會一吐怨氣。政治人物背叛幫助他起勢的民意，當年的期待有多大，現在的反撲就有多大。

黃國昌還犯下第四個無恥，他當場說「這些太陽花是垃圾」是啊！民意對他而言，是用過即丟的垃圾。黃國昌與柯文哲一樣，都是極端自戀與利己主義，將人民的支持、社會的情緒、價值的抉擇，都當作工具，隨自己的利益需求而恣意操弄。

黃國昌為何有恃無恐？因為他是民眾黨不分區立委名單排序第二，確定當選下屆立法委員。他的政治生命是與民眾黨共生，而非太陽花精神。他只須效忠柯文哲、同流民眾黨，就能穩享四年國會議員的名器。

下屆立法院將有國民黨的韓國瑜、民眾黨的黃國昌；賴清德總統的施政將因立法院的群魔亂舞而被癱瘓，優質政務官的折損頻率將遠高於過去四年。民進黨秉持「當家不鬧事」、「執政要協調」的風度，如落入獨力對抗民粹成精的韓國瑜與黃國昌等仇視本土政權的聯軍，施政必定左支右絀，後果就是造成「不滿執政黨」的民怨持續擴大，那麼2028年的「喜新厭舊」就勢不可擋了！

所以，請讓最靈活、最機動、沒包袱、有戰力的台派小黨台灣基進進入2024年新國會，我們曾領銜罷免韓國瑜、洗臉黃國昌，在未來的國會，台灣基進的立法委員是對戰藍白聯軍的強力前鋒。

雙綠優於單綠，凡有利台灣大局而執政的民進黨不方便做的，由台灣基進實踐。只須凝聚5%政黨票，台灣基進就能進入國會與民進黨分進合擊；這不只是「台派席次最大化」的聰明策略，更具有「台派戰力最大化」、「台派結構多元化」的戰略效果與政治格局。

（作者為台灣基進黨主席、台灣國家聯盟執行委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書