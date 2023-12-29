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自由廣場》多桑 我的父親是礦工

2023/12/29 05:30

◎ 廖明輝

走訪猴硐車站附近的瑞三礦業整煤廠及礦工浴室改成的礦工紀念館，看著煤礦業遺跡，從當年意氣風發的「產煤裕國」到如今不復存在，深感台灣煤礦業興衰與礦工的辛酸血淚。站在礦工紀念館前，我不禁回憶多年前和父親一起看電影《多桑》的情景，他也是礦工。

小時候，當礦工的父親每天早出晚歸，下班後常一個人蹲在門前抽菸沉思，當時並不了解父親的工作環境是如此惡劣與危險。直到民國七十三年，就讀建中並準備拚聯考的我，目睹電視新聞報導三次死傷慘重的重大礦災，包括土城海山煤礦礦災、瑞芳煤山煤礦礦災、三峽海山一坑煤礦礦災，共造成兩百七十人死亡，才驚覺父親在礦坑工作的高度危險，每天望著父親出門工作，總擔心發生礦災，接近晚歸時分，更害怕看到礦災的新聞，這種無形壓力，只有礦工家庭才能體會。而為了養家糊口，父親依然冒險下坑工作。那個年代，大哥唸完國中就到永和當招牌店學徒，我則在寒暑假到鶯歌的陶瓷工廠打工貼補家用。開始賺錢後，才體會到父親工作的辛苦，以及時代背景帶來的無奈。

身為礦工之子，站在礦工紀念館前，看著斑駁生鏽的舊機器，回憶父親生前的付出，心中充滿不捨，父親心裡的苦從來無人能理解，就像台語「要拚死一個，無拚死全家」道盡當年台灣礦工的悲哀。

這次走訪猴硐，要向礦工文史館的老礦工們致上崇高敬意，他們是台灣煤礦業的見證者，仍然默默地繼續做著自己的工作，使人們了解礦工生活的堅韌與辛酸，讓後代不要輕易忘記礦工們所遭遇的苦難與生命經歷。

（作者是中華經濟研究院研究人員，新北市民）

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