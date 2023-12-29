晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》香港與台灣 地獄與天堂

2023/12/29 05:30

◎ 黃耀明

二○一九年二月十三日，香港政府宣布修訂《逃犯條例》，從這天起，中共沒收了香港的司法，所謂「一國兩制」或「香港五十年不變」的承諾，一夕成為謊言。

幾百萬香港人雖然挺身抗爭「反送中運動」，但中共動用警察、公安及黑道，以暴力鎮壓及逮捕領袖人士，港人歷經九個多月的努力與掙扎後，以失敗告終。香港正式成為共產中國的「不可分割一部分」，「東方之珠」走入歷史。

「股市」是經濟的櫥窗，檢視從二○一九年反送中到現在，香港過去五年的股市變化，並與台灣作比較，因台港同為亞洲四小龍、也是華人社會，不同的是，台灣由民主本土的政黨民進黨執政並走親美路線。

二○一八年十二月卅一日香港恆生指數是二五八四五點，台灣的加權指數是九七二七點，香港大幅領先一六一一八點。

五年後，截至上週末二○二三年十二月廿二日，香港恆生指數是一六七四三點，台灣加權指數是一七五九六點，台灣反超了香港八五三點。只要台灣繼續維持現狀，這種一消一長的趨勢還會持續下去，除非香港改變其獨裁封閉的親中路線，或台灣改變其自由開放的親美路線。

五年之內，台灣加權指數上漲七八六九點，成長八十．九％，香港恆生指數下跌九一○二點，衰退卅五．二％。這種天差地別的落差，原因有二：

香港被中共完全控制，失去自由開放的環境，加上習近平走回更獨裁封閉的毛澤東路線，不但讓經濟失去健康發展的環境，且嚇跑國際投資人。

台灣則在小英政府的優質治理下，走自由開放的親美路線，讓台灣成為國際「可信賴供應鏈」的重要成員，且在過去三年的COVID-19疫情期間，成功的防疫措施，讓經濟損害減至最小。這就是台灣過去五年內股市大漲超過八十％的主因。

這次總統和立委選舉。台灣人若選擇走回國民黨的親中路線，重啟服貿、大量開放中國學生來台就學就業等等，那不只台灣年輕人的就業機會被搶走、薪資倒退，且台灣將被排除在國際可信賴供應鏈之外，則產業及經濟將步入香港後塵，台灣將跌入萬劫不復之地！

（作者是退休會計師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書