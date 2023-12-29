自由廣場》香港與台灣 地獄與天堂

◎ 黃耀明

二○一九年二月十三日，香港政府宣布修訂《逃犯條例》，從這天起，中共沒收了香港的司法，所謂「一國兩制」或「香港五十年不變」的承諾，一夕成為謊言。

幾百萬香港人雖然挺身抗爭「反送中運動」，但中共動用警察、公安及黑道，以暴力鎮壓及逮捕領袖人士，港人歷經九個多月的努力與掙扎後，以失敗告終。香港正式成為共產中國的「不可分割一部分」，「東方之珠」走入歷史。

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「股市」是經濟的櫥窗，檢視從二○一九年反送中到現在，香港過去五年的股市變化，並與台灣作比較，因台港同為亞洲四小龍、也是華人社會，不同的是，台灣由民主本土的政黨民進黨執政並走親美路線。

二○一八年十二月卅一日香港恆生指數是二五八四五點，台灣的加權指數是九七二七點，香港大幅領先一六一一八點。

五年後，截至上週末二○二三年十二月廿二日，香港恆生指數是一六七四三點，台灣加權指數是一七五九六點，台灣反超了香港八五三點。只要台灣繼續維持現狀，這種一消一長的趨勢還會持續下去，除非香港改變其獨裁封閉的親中路線，或台灣改變其自由開放的親美路線。

五年之內，台灣加權指數上漲七八六九點，成長八十．九％，香港恆生指數下跌九一○二點，衰退卅五．二％。這種天差地別的落差，原因有二：

香港被中共完全控制，失去自由開放的環境，加上習近平走回更獨裁封閉的毛澤東路線，不但讓經濟失去健康發展的環境，且嚇跑國際投資人。

台灣則在小英政府的優質治理下，走自由開放的親美路線，讓台灣成為國際「可信賴供應鏈」的重要成員，且在過去三年的COVID-19疫情期間，成功的防疫措施，讓經濟損害減至最小。這就是台灣過去五年內股市大漲超過八十％的主因。

這次總統和立委選舉。台灣人若選擇走回國民黨的親中路線，重啟服貿、大量開放中國學生來台就學就業等等，那不只台灣年輕人的就業機會被搶走、薪資倒退，且台灣將被排除在國際可信賴供應鏈之外，則產業及經濟將步入香港後塵，台灣將跌入萬劫不復之地！

（作者是退休會計師）

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