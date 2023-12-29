晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣人團結 力挺五月天

2023/12/29 05:30

◎ 黑熊學院

根據路透社取得的台灣內部安全備忘錄內容，中國國家廣播電視總局要求五月天公開表示支持「台灣是中國的一部分」。路透社更指出，中國在這個月宣布將開始「調查」五月天。大家應該還記得，五月天最近遭大量中國網友質疑「假唱」，這都是中共對台灣的打壓手法。

​中共慣用老招：「養套殺」

黑熊學院曾經討論過：台灣藝人想去中國發展，沒問題，對方會讓你穩定發展事業一段時間。等你大部分收入都仰賴中國時，他們就會開始施壓：「你要不要反台獨？」，或是要你發文表態「一個中國都不能少」。若不配合，中國就策動媒體攻擊你的品行、調查你的財務（例如郭董），最後安個罪名封殺你，中國透過這一系列操作，讓台灣人對這些事情厭倦、甚至消極面對，其目的就已達到。

​唯一該譴責的是中共！

藝人受迫於中共政治壓力，時有所聞。為了發展事業，想推廣自己的作品絕對沒有錯，我們該譴責的是，中國用政治霸凌手段打壓創作人的心血、甚至安上莫須有罪名。沒有人必須容忍這種壓迫。但台灣內部仍有人不時在幫中國說話，聲聲「兩岸一家親」、「不要挑釁」，即使中國已擺明要透過各種途徑來孤立台灣。

軟土只會被深掘，面對中國流氓行徑，我們應力挺創作自由、聲援被打壓的台灣人，團結對外，不受到北京的挑撥煽動，大家站在一起，捍衛我們的國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書