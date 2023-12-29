自由廣場》台灣人團結 力挺五月天

◎ 黑熊學院

根據路透社取得的台灣內部安全備忘錄內容，中國國家廣播電視總局要求五月天公開表示支持「台灣是中國的一部分」。路透社更指出，中國在這個月宣布將開始「調查」五月天。大家應該還記得，五月天最近遭大量中國網友質疑「假唱」，這都是中共對台灣的打壓手法。

​中共慣用老招：「養套殺」

黑熊學院曾經討論過：台灣藝人想去中國發展，沒問題，對方會讓你穩定發展事業一段時間。等你大部分收入都仰賴中國時，他們就會開始施壓：「你要不要反台獨？」，或是要你發文表態「一個中國都不能少」。若不配合，中國就策動媒體攻擊你的品行、調查你的財務（例如郭董），最後安個罪名封殺你，中國透過這一系列操作，讓台灣人對這些事情厭倦、甚至消極面對，其目的就已達到。

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​唯一該譴責的是中共！​

藝人受迫於中共政治壓力，時有所聞。為了發展事業，想推廣自己的作品絕對沒有錯，我們該譴責的是，中國用政治霸凌手段打壓創作人的心血、甚至安上莫須有罪名。沒有人必須容忍這種壓迫。但台灣內部仍有人不時在幫中國說話，聲聲「兩岸一家親」、「不要挑釁」，即使中國已擺明要透過各種途徑來孤立台灣。

軟土只會被深掘，面對中國流氓行徑，我們應力挺創作自由、聲援被打壓的台灣人，團結對外，不受到北京的挑撥煽動，大家站在一起，捍衛我們的國家。

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