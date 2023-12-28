晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「共國侍從體制」正在威脅民主

2023/12/28 05:30

不知道是否因為夏立言夜奔敵營，適值北京對台之經濟脅迫介選又出招了，國民黨一面反稱對手「不抹紅就不會選舉」，一面則把「人權」掛在嘴邊。趙少康稱，他不只聲援黎智英，還認為北京要善待香港，也是做給台灣看。侯友宜主張，兩岸對話先談人權，要保障台灣人民在大陸的人權。凡此，真動作還是假動作？富士康被查水表，國民黨有大力聲援郭台銘嗎？反倒是，周典論涉嫌為郭連署行賄遭羈押，國民黨卻大喊政治收押，藉機鞏固牛鬼蛇神與國民黨的利益共同體。更不要說，白色恐怖，戒嚴年代，國民黨跨族群殘害人權，卻至今頑固抗拒轉型正義。

善待香港，做給台灣看，這種口吻很像當年，北京宣稱要在香港搞好一國兩制，讓台灣人民認識、接受，一國兩制是個好東西。如今，香港只有一國沒有兩制，民主派連參選的資格也遭剝奪，國安法下關的關、逃的逃。在這種情況下，聲援黎智英，雖然聊濟於無，但恐怕於事無補。過去，港人爭取雙普選、佔中、反送中，國民黨可曾道義聲援、鼎力支持？馬英九執政八年，可有支持中國民主運動之舉？如果沒有，現在單單聲援黎智英，且還不是全面聲援香港民主派，包括聲援被迫解散的「香港眾志」主要成員周庭日前宣布棄保，隨即遭特首李家超誓言終身追捕。如此這般，不是聲援人權，而是消費人權吧！香港民主，向來不是國民黨的主題，因為它是一黨專政的對立面，不符習近平的政治正確，也是國共關係的禁區。

國共關係的禁區，更大的在中國內部。在中國這個大監獄，憲法保障的民主、自由、人權都是芭樂票。從蔣經國到李登輝，口號式的「國家統一」，至少強調「建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國」。蔣、李深知，一黨專政乃中共政權的命脈所在，怎麼可能接受民主、自由、均富，給十四億人人權並當家作主？蔣、李的用意，與其說是「促進統一」，不如說是「防止被統」，因為當年的地緣政治，後來的國力對比，台灣或中華民國所當致力的，就是維持一九四九以來，獨立於中華人民共和國的現狀。蔣、李除了統一口號，還有具體行動關心中國的民主機會，協助海外中國民主運動。到了連、馬，國民黨轉而附和北京的「專制統一」，而且，只想利用台灣的民主令二三○○萬人融入「一黨專政」。

蔣、李之後，國民黨的路線明顯改變，始於二○○五連戰兩度敗選後的中國行、連胡會，國共合作、九二共識、聯共制台，雙方一拍即合，同屬一中壓過普世價值，民主、自由、均富的願景，臣服於中共一黨專政。換言之，在野的連戰，以及執政的馬英九，最高價值就是兩岸統一，即便台灣、中華民國消融於一黨專政亦在所不惜。連馬路線，可說是同時犧牲台灣二三○○萬人及中國十四億人，只為自己爭取中共扈從的角色，以利他們這些黨內權貴把持經貿掮客海撈私利。這樣，國民黨也就把自己與中共專制集團結成利益共同體了。

這個利益共同體，共產黨圖的是併吞台灣、終極消滅中華民國，國民黨貪的是分食以經促統的商業特權代理利益，說難聽一點，就是各取所需。「共國侍從體制」，國仰共之鼻息，當然對一黨專政迫害人民不聞不問。趙少康聲援黎智英，同樣的話夏立言在北京領導面前講過嗎？侯友宜的兩岸對話先談人權，當然也不敢跟北京長官談劉曉波、維權律師、四通橋、白紙運動等受害者的人權，以免觸怒獨裁者習近平。其實，不要說聲援中國的良心，台灣不同背景的人在中國的人身自由，包括李明哲們、富察們等，侯趙又何曾為力？偏偏，台灣的民主一旦被顛覆，全球民主將面臨更大威脅！

聲援黎智英，兩岸人權對話，絕非跪求北京施捨個別案例，懇請獨裁者「做給台灣看」，以便他們在台灣討功勞。真正要保障台灣人民在中國的人權，必須全力維護台灣的民主體制，並協助中國民主演進，十四億人的人權先獲保障，台灣及各國在中國的人才能免於隨時「被認罪」，淪為北京「人質外交」的工具。人權，不是賣嘴花，而是行動。在台灣高談人權，轉身協助北京鞏固一黨專政，還樂見其介選打壓對手、對選民軟硬兼施（前一天中止ECFA部分關稅減讓，後一天恢復部分石斑魚輸入），如此這般的人權假動作，只會令人想起那些人在威權時代敵視人權的過往。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書