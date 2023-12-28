社論》「共國侍從體制」正在威脅民主

不知道是否因為夏立言夜奔敵營，適值北京對台之經濟脅迫介選又出招了，國民黨一面反稱對手「不抹紅就不會選舉」，一面則把「人權」掛在嘴邊。趙少康稱，他不只聲援黎智英，還認為北京要善待香港，也是做給台灣看。侯友宜主張，兩岸對話先談人權，要保障台灣人民在大陸的人權。凡此，真動作還是假動作？富士康被查水表，國民黨有大力聲援郭台銘嗎？反倒是，周典論涉嫌為郭連署行賄遭羈押，國民黨卻大喊政治收押，藉機鞏固牛鬼蛇神與國民黨的利益共同體。更不要說，白色恐怖，戒嚴年代，國民黨跨族群殘害人權，卻至今頑固抗拒轉型正義。

善待香港，做給台灣看，這種口吻很像當年，北京宣稱要在香港搞好一國兩制，讓台灣人民認識、接受，一國兩制是個好東西。如今，香港只有一國沒有兩制，民主派連參選的資格也遭剝奪，國安法下關的關、逃的逃。在這種情況下，聲援黎智英，雖然聊濟於無，但恐怕於事無補。過去，港人爭取雙普選、佔中、反送中，國民黨可曾道義聲援、鼎力支持？馬英九執政八年，可有支持中國民主運動之舉？如果沒有，現在單單聲援黎智英，且還不是全面聲援香港民主派，包括聲援被迫解散的「香港眾志」主要成員周庭日前宣布棄保，隨即遭特首李家超誓言終身追捕。如此這般，不是聲援人權，而是消費人權吧！香港民主，向來不是國民黨的主題，因為它是一黨專政的對立面，不符習近平的政治正確，也是國共關係的禁區。

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國共關係的禁區，更大的在中國內部。在中國這個大監獄，憲法保障的民主、自由、人權都是芭樂票。從蔣經國到李登輝，口號式的「國家統一」，至少強調「建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國」。蔣、李深知，一黨專政乃中共政權的命脈所在，怎麼可能接受民主、自由、均富，給十四億人人權並當家作主？蔣、李的用意，與其說是「促進統一」，不如說是「防止被統」，因為當年的地緣政治，後來的國力對比，台灣或中華民國所當致力的，就是維持一九四九以來，獨立於中華人民共和國的現狀。蔣、李除了統一口號，還有具體行動關心中國的民主機會，協助海外中國民主運動。到了連、馬，國民黨轉而附和北京的「專制統一」，而且，只想利用台灣的民主令二三○○萬人融入「一黨專政」。

蔣、李之後，國民黨的路線明顯改變，始於二○○五連戰兩度敗選後的中國行、連胡會，國共合作、九二共識、聯共制台，雙方一拍即合，同屬一中壓過普世價值，民主、自由、均富的願景，臣服於中共一黨專政。換言之，在野的連戰，以及執政的馬英九，最高價值就是兩岸統一，即便台灣、中華民國消融於一黨專政亦在所不惜。連馬路線，可說是同時犧牲台灣二三○○萬人及中國十四億人，只為自己爭取中共扈從的角色，以利他們這些黨內權貴把持經貿掮客海撈私利。這樣，國民黨也就把自己與中共專制集團結成利益共同體了。

這個利益共同體，共產黨圖的是併吞台灣、終極消滅中華民國，國民黨貪的是分食以經促統的商業特權代理利益，說難聽一點，就是各取所需。「共國侍從體制」，國仰共之鼻息，當然對一黨專政迫害人民不聞不問。趙少康聲援黎智英，同樣的話夏立言在北京領導面前講過嗎？侯友宜的兩岸對話先談人權，當然也不敢跟北京長官談劉曉波、維權律師、四通橋、白紙運動等受害者的人權，以免觸怒獨裁者習近平。其實，不要說聲援中國的良心，台灣不同背景的人在中國的人身自由，包括李明哲們、富察們等，侯趙又何曾為力？偏偏，台灣的民主一旦被顛覆，全球民主將面臨更大威脅！

聲援黎智英，兩岸人權對話，絕非跪求北京施捨個別案例，懇請獨裁者「做給台灣看」，以便他們在台灣討功勞。真正要保障台灣人民在中國的人權，必須全力維護台灣的民主體制，並協助中國民主演進，十四億人的人權先獲保障，台灣及各國在中國的人才能免於隨時「被認罪」，淪為北京「人質外交」的工具。人權，不是賣嘴花，而是行動。在台灣高談人權，轉身協助北京鞏固一黨專政，還樂見其介選打壓對手、對選民軟硬兼施（前一天中止ECFA部分關稅減讓，後一天恢復部分石斑魚輸入），如此這般的人權假動作，只會令人想起那些人在威權時代敵視人權的過往。

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