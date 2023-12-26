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自由廣場》【鏗鏘集】三呼老大的口才

2023/12/26 05:30

◎ 王景弘

國民黨總統候選人侯友宜，大吹副手趙少康「口才好」，也許藍人、藍粉會同意，他畢竟是靠那張嘴在討生活，什麼話都敢說，聽來很流利。

讓侯友宜感到爽的趙氏「金句」，包括三呼侯友宜就是「老大」，他老來拚命，是「士為知己者死」，而且敢騙習近平，「國民黨永遠反共」。

用黑幫語言發表政見，確實「有趣」，但對侯友宜和國民黨卻是絕大諷剌。尊稱侯「老大」，意在表忠，宣示不敢喧賓奪主，欺負侯友宜。但言行不一，毛澤東也曾三呼「蔣委員長萬歲」。

侯友宜對付黑道有方，能與黑道老大「溝通」。但稱他為「老大」，「不敬」的成份多於尊敬，把他比於黑幫，也只有「口才流利」，心存不服的人才說得出口。

士為知己者死，滿口義氣，卻不脫舊小說江湖黑話，綠林好漢找老大投靠的台詞，趙子龍單騎捨命救阿斗，也是如此。這是對個人效忠，不是民主體制對理念、對國家的忠誠。

趙少康是否真心奉侯友宜為老大，報侯友宜提拔之「恩」，有待檢驗，但所謂國民黨永遠「反共」，卻是鬼話。兩蔣對內對外都反共，理念清楚，反侵略、反滲透兩面俱顧，有目共睹。

李登輝的國民黨終止「戡亂」，國民黨不再說它「反共」，中共也走向修正主義，但共黨專政，並不放棄併吞台灣，消滅「中華民國」的野心。

賴清德說依中國的定義，三個參選中華民國總統者都是「台獨」；趙少康則自認國民黨的中華民國是「有名有實」，民進黨是「借殼上市」，但「中華民國」的「實」在那裡？自投羅網把台灣納入中國，絕非「反共」。

國民黨早把附隨組織的「反共」刪除，政策是親美、「和中」，「和」與「反」意思相反，小學生都懂。假的真不了，只有名嘴裝不懂。

（作者為資深新聞工作者）

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