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自由廣場》台灣有事，海外台灣人會共同捍衛

2023/12/26 05:30

◎ 陳文雄

二○二二年二月 俄羅斯開始侵略烏克蘭，我看到一位七、八十歲的烏克蘭婦人，堅持不要離開她的家，不要跟其他婦女小孩撤退到鄰國波蘭，她說「我雖然沒有拿過槍，但是我要留下來，為烏克蘭而戰」。何等的勇氣啊！那時我和另外在美國加州聖荷西的朋友，都說要是中國攻打台灣，我們要回去台灣，我們願意為台灣而戰，雖然我們也都是七、八十歲的人，但是我們身體還好，還記得六十年前在成功嶺操槍的日子，當年我們滿腔熱血，願為保護台灣而戰。在美國有很多和我一樣的台灣人，熱愛我們出生的家鄉，犧牲在所不惜。

總統選舉快到了，我們在美國，聽說台灣年輕人都很怕戰爭，國民黨不斷宣傳選給中國國民黨就不會戰爭，其實中國最怕的是我們台灣人堅強的意志，台灣的國防力量，及美國、日本、歐盟國家的支持。

今年九月我到立陶宛參加二○二三年世台會的年會，碰到三位來自台灣前往烏克蘭參加醫療救援的醫生，也得知一個才廿五歲的台灣勇士曾聖光，出生花蓮， 遠赴烏克蘭在第一線參戰， 去年十一月於烏東前線殉難的故事。我非常感動。台灣人是這麼有正義感可以為自由民主而戰。

今年十月七日猶太人被哈瑪斯突擊，爆發以哈戰爭，我看到很多在美國的猶太人，紛紛回以色列，參加保衛以色列的行列。這跟我們這一群在美國的台灣人的心情一樣。我們不是膽小的人。

（作者為美國俄亥俄州立大學退休教授、國立中正大學特聘教授）

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