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社論》習近平中國的「孤島經濟」

2023/12/25 05:30

近日中國經濟學家格隆指出，中國經濟出現「外循環」中的「三個趨零」現象，可能真的要成為「孤島經濟」，而被迫進行「內循環」了，並且發生了「結構逆轉性的長期變化趨勢」。中國經濟疫後復甦乏力，各種經濟泡沫瀕臨破裂，美國信評機構穆迪調降其主權信用評等展望為「負向」，但是外界的觀察總是隔一層紗，不如中國敢言的經濟學家由內透視所得到的真相。中國經濟的病灶嚴重，必須進行根本改革，但是在習近平強硬的極左路線下，注定是不可能的任務。

格隆點出的外循環「三個趨零」現象︰第一是「人趨零」，在武肺疫情大規模爆發前的二○一九年第一季，從境外到中國旅遊的人數有三七○多萬人；但二○二三年第一季僅五．二萬人，而且這五．二萬入境遊客中，有五十六％來自香港，有二十二％來自澳門，來自其他國家的真正老外，僅約一萬人；第二是「航班趨零」，疫情之前，中美兩國之間往來的航班，一天平均超過一百航次，現在每天航班只有四至六班，「基本趨零」；第三是「錢趨零」，去年第一季，外商對中國的直接投資額是一○一二億美元，今年第二季，外商對中國企業投資卻只有四十九億美元，為一九九八年東南亞金融危機以來的最低值。換言之，經濟發展的三大動能：人流、物流、金流，外部的挹注幾乎流失殆盡，只能靠內需消費支撐。然而，中國疫後的內需消費嚴重萎縮、房地產泡沫岌岌可危、地方債幾近爆表等，尤其在全球普遍發生通膨時，中國卻逆向出現通縮跡象，不但無法建構強韌的「內循環」，更可能重蹈日本經濟失落三十年的覆轍。

事實上，中國經濟飛奔三、四十年，如今力氣用盡，需要休養生息，固為必然趨勢，然而其由盛而衰，急轉直下之快速，並且由全球化的最大受益者淪為孤島經濟，仍令人深感訝異。當前中國經濟衰竭必須歸咎於習近平主政後，放棄鄧小平「韜光養晦」、「不稱霸」路線，對內改採「國進民退」，變相將民企收歸國有，使經濟失去自由競爭的創意與活力，對外則編造「中國夢」，打著民族偉大復興旗幟，企圖與美國爭鋒，營造「東升西降」盛世。習近平路線的逆向行駛，引爆美中對抗，失去經濟發展最大的外部奧援，更由於將國家資源大量用於建軍、維穩，無力挹注經濟，加上受到自由世界抵制，「脫鉤」、「去風險」成為自由世界降低對中國依賴的主流趨勢，於是中國經濟像洩了氣的汽球，再也無法在空中飛翔。由此可見，中國經濟崩壞的癥結在於習近平錯誤的治國路線。據了解，一九七九年鄧小平訪美時，被詢及何以重視與美國關係，鄧回應，「回頭看看這幾十年來，凡是和美國搞好關係的國家，都富起來了」。這句話扼要點出了鄧小平之所以採行改革開放，促成中國經濟快速發展的精髓。

對中國而言，鄧小平推動「改革開放」確實有功，但是經濟鬆綁，政治卻依然緊抓不放，在八九民運時，甚至動用軍隊屠殺學生、工人、市民等，造成六四天安門慘劇。中共對權力的壟斷，不但使得自由世界對中國透過經濟成長帶來民主改革的期待落空，反而讓中國國力的增強成為建構數位獨裁與對外擴張的物質基礎，加上習近平個人強烈的獨裁野心與意識形態的偏執，導致今日中國與自由世界對撞，形成地緣政治與地緣經濟的重大威脅。習近平主政後，極力訴求民族主義情緒，小粉紅、外交戰狼到處出征、引戰，戰機艦在南海、台海、東海耀武揚威，顯然意在滿足民眾洗刷「百年國恥」，成為「強國人」的心理。中國的王道文化講究「以德服人」，但習近平的大中國卻是「犯我中華者，雖遠必誅」的霸道作為，尤其，對於所謂「血濃於水」的台灣更是「照三餐」施以軍機艦騷擾，完全罔顧台灣是一個自由、民主、多元包容的獨立國家。中國如此的作為與意圖，引起自由世界的反彈與對抗，造成中國經濟陷入當前的困境，企圖以自力更生方式的「內循環」脫困，注定會以失敗收場。

當前中國的淪落，主要為習近平及中國共產黨的責任。可怕的是，習近平還活在馬克思以暴力推動世界革命的時代，將全球畫分為社會主義與資本主義的對抗；他一再強調的「莫忘初心」，實質上就是要建立一個在中共一黨專政下的社會主義中國，並建構出與資本主義世界截然不同的價值與制度，形成中國主導的新國際秩序。中國的內憂外患證明，獨裁專制國家的衰敗，主要係由無法監督制衡的獨裁者與統治集團所造成；因為與外國經濟、軍事對抗產生的外循環「三個趨零」現象，顯示中國敗象已露，習近平路線的徹底失敗。值此中國崩壞之際，習近平顯然仍不改社會主義與爭奪霸權的「初心」，依舊堅持與自由世界的強硬對抗、衝撞，中國因此畫地為牢，陷入孤島經濟困局，顯然找不到救命的仙丹妙藥了。

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