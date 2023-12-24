自由廣場》想玩主權基金 民眾黨要嚇死誰？

◎ 曾麗珍

民眾黨副總統參選人吳欣盈在立委任內提出「中央銀行法修正草案」，希望「提撥10％的外匯存底來成立主權基金 」，中央銀行以專業表達不贊成之意見， 最後修正案沒通過，竟然不死心。12月18日又在和柯文哲共同發表民眾黨的金融政見時， 提出這樣的主張。

吳欣盈說中央銀行外匯存底是全球第四大，應拿出外匯存底10%出來做主權基金，成立由央行100%擁有的獨立公司。柯文哲更跟進批評， 追打台灣政府施政不受人民信任，還拿新加坡來說嘴。

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新加坡是所謂開明專制國家，由李光耀家族掌控一切，幾十年來從未換過執政者。財經界戲言，其國家資產幾乎可說即是李光耀家族的資產。李光耀家族管理自家資產會盡善良管理人之責，有誰會懷疑？就算發生鉅額虧損，人民又有何話好說？柯文哲用這樣的國家跟台灣做比較？有夠井底之蛙！

全球最大的主權基金，挪威主權基金是用他們石油和天然氣盈餘（相當於台灣國營企業的盈餘）做為資金來源。投資有風險，不管一時盈虧巨大與否，對整體國家經濟體系、金融體系的運轉，沒有直接侵犯，才不至發生無法承受的災難。

反觀，台灣金控家族中經營績效最差的就是新光金控，其大公主吳欣盈小姐，竟然無知到要拿台灣的外匯存底來成立主權基金做高風險的金融投資？民眾黨的總統和副總統候選人不知道外匯存底絕大多數是外資和台灣人民的外幣結匯暫存央行，央行隨時要應付外資和台灣人民買匯之需求， 不是央行的資產嗎？

台灣11月底外匯存底約5675億美元, 約為17兆5925億新台幣。但現在，不提台灣本國人民的經常帳、資本帳、金融帳和外商工商業直接投資的換匯需求，光是外資持有台股市值就達到約21兆新台幣，比台灣全部外匯存底還高。倘若國際金融發生任何黑天鵝灰犀牛事件，台灣外匯在主權基金應用下，有任何嚴重損傷之風吹草動，豈不讓外資更擔心，而對台股引發更大逃殺潮？加重台灣這個淺碟型金融市場的動盪與對台灣經濟、國安的傷害？

民眾黨這組總統候選人到底有沒有一點基本治理國家的概念與金融、財政專業知識？水準低落到這種程度真的讓人膽顫心驚！

（嘉義縣民）

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