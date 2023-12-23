自由廣場》臨禍抱佛腳能免罪嗎？

◎ 愚工

民眾黨總統候選人柯文哲近日遭踢爆名下「特種農地」違規使用當作停車場收租，柯文哲的妻子陳佩琪21日透過臉書表示，該筆土地的使用名目爭議，柯文哲已委託友人、土地管理者儘速處理，租金爭議則會請簽約的管理者儘速釐清，若有該繳的稅額會儘速補繳，補繳完後，會把租金原始數額全數捐作公益用途。

爭議中的農地從2014年就列在柯文哲財產申報清單中，如今被踢爆違法違規，柯文哲夫婦一開始推說不知有這筆財產，隨著案情越演越烈，陳珮琪才改口說願把稅款補繳完後，將違法所得捐出做公益。

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類似「臨禍抱佛腳」的行為亦常見於中國貪官族群。例如重慶市國有大晟公司的董事長田世榮被控貪汙2400萬人民幣，但他辯稱有一半捐給寺廟及行善，所以實拿不足2400萬(在中國，刑期長短與受賄金額有關)；汕頭市委書記黃志光拿了賄款心裡不安，跑到海豐縣一寺廟想捐錢，又捨不得花錢，於是要求商人李亞鶴

帶100萬現金過來，自己用這100萬做「功德」，以兒子名義捐給寺廟…。針對這些貪官花招，中國最高人民法院發佈《關於辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確只要是非法獲取財物的貪污受賄行為，不管事後贓款贓物的去向如何，即便用於公務支出或者社會捐贈，也不影響貪污受賄罪的認定。

按照中國的上述規定，即使柯文哲夫婦捐出違法所得，該判甚麼罪就是甚麼罪。在台灣，柯文哲夫婦被踢爆後才捐出違法所得，將來如何量刑，社會都在看？

（作者從商）

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