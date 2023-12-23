晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》臨禍抱佛腳能免罪嗎？

2023/12/23 05:30

◎ 愚工

民眾黨總統候選人柯文哲近日遭踢爆名下「特種農地」違規使用當作停車場收租，柯文哲的妻子陳佩琪21日透過臉書表示，該筆土地的使用名目爭議，柯文哲已委託友人、土地管理者儘速處理，租金爭議則會請簽約的管理者儘速釐清，若有該繳的稅額會儘速補繳，補繳完後，會把租金原始數額全數捐作公益用途。

爭議中的農地從2014年就列在柯文哲財產申報清單中，如今被踢爆違法違規，柯文哲夫婦一開始推說不知有這筆財產，隨著案情越演越烈，陳珮琪才改口說願把稅款補繳完後，將違法所得捐出做公益。

類似「臨禍抱佛腳」的行為亦常見於中國貪官族群。例如重慶市國有大晟公司的董事長田世榮被控貪汙2400萬人民幣，但他辯稱有一半捐給寺廟及行善，所以實拿不足2400萬(在中國，刑期長短與受賄金額有關)；汕頭市委書記黃志光拿了賄款心裡不安，跑到海豐縣一寺廟想捐錢，又捨不得花錢，於是要求商人李亞鶴

帶100萬現金過來，自己用這100萬做「功德」，以兒子名義捐給寺廟…。針對這些貪官花招，中國最高人民法院發佈《關於辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確只要是非法獲取財物的貪污受賄行為，不管事後贓款贓物的去向如何，即便用於公務支出或者社會捐贈，也不影響貪污受賄罪的認定。

按照中國的上述規定，即使柯文哲夫婦捐出違法所得，該判甚麼罪就是甚麼罪。在台灣，柯文哲夫婦被踢爆後才捐出違法所得，將來如何量刑，社會都在看？

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書