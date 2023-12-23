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自由廣場》柯文哲與民眾黨的法律素養

2023/12/23 05:30

◎ 不謀

民眾黨自詡新政治，要讓台灣改變成真，但令人堪憂的是在面臨違法案件的態度，不論是先前高虹安助理費一案，還是當今柯文哲特定農地非法使用事件，都避重就輕，在在證明該黨絕非台灣的選擇。

當高虹安被北檢起訴時，柯文哲起先神隱，足顯其鴕鳥心態和有意切割黨內危機，當他面對該事件，卻是批評檢調不符比例原則，連貪污四十六萬都要查，這種缺乏法律觀念的話讓法律人士貽笑大方。

所謂比例原則又稱禁止用大砲打小鳥法理，是指法律必須用最小侵害之手段來達成懲罰之目的，所以量刑時要合乎損益衡平性，而非像柯文哲糾結在金額多寡。高虹安是因偽造文書的事實行為，構成刑法偽造文書罪及貪汙治罪條例的貪汙罪，才被起訴，與犯罪涉及的金額無關。

換成自己的「特定農業地」被爆出「非法使用為停車場」時，柯文哲雖斬釘截鐵地說絕不會賴皮，只要移走遊覽車、刨除水泥瀝青變回農地就好，卻再度跌破法界人士眼鏡，這豈是恢復原狀就好？

「特定農業地」非法營業使用涉及「不當得利」，非法得利後的所得又有「稅法上的問題」，水泥瀝青挖除後發現「大量建築廢棄物」，特定農地之價值將如何復原？再者該地鄰近頭前溪都市重劃區，不免讓人懷疑有「炒房」之嫌，這些都是高喊捍衛居住正義的柯文哲，必須向公眾說明清楚，並誠實面對法律責任。

荒唐的是柯媽針竟回應說：「又沒賺多少錢，幹嘛怕人民太有錢？」，可見高虹安僅貪污四十六萬不該入罪的價值觀，恐怕是柯家人潛移默化的意識，政治是充滿法律規範的，若言行舉止缺乏基本法律素養，恐非適格人選。

柯家人作為民眾黨的中流砥柱，應當以身作則，端正法學觀念，勇於認錯，以達上行下效，如一味說嘴讓人感覺只要涉案金錢少就不算違法，民眾黨遲早上樑不正下樑歪，成為真正的民眾堂口。

（作者是文字工作者）

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