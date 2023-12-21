社論》第二、第三勢力與不對稱介選

柯文哲日前表示：台灣有六十五％希望政黨輪替，可是，大概有七十％不希望國民黨上台。這種話，無非想強化選民「討厭藍綠」。「柯學家」刻意不提：至少八成不希望換白營做做看。不過，柯對藍綠夾攻信心滿滿：第三勢力板塊已經出現，新興勢力到一定程度就棄保不了。

藍白不歡而散，柯離總統府只有更遠、不會更近。無緣入主總統府，則立委板塊膨脹，一則以喜、一則以憂，因為黨團失控很可怕。此所以，柯話先講清楚，不論選舉結果如何，黨主席依然故我。當然，民眾黨的未來紀事，經過時間推移，「柯氏王朝」能否永保江山，未必由得了他。黃珊珊，黃國昌，都是自視甚高的「接班梯隊」。柯的總統得票比預期高或低，與「耶穌會」的總會長地位能不能穩住，難免有連動關係。就此而言，大家緊盯著棄保效應，除了國民黨的操作，北京的暗中使力，也不能忽略白營的內部制約，鬥魚同一缸不會有什麼好事。

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藍白拍拖，一直躲不過一個政治現實：國民黨在野八年、被轉型正義，但餓死的駱駝比馬（民眾黨）大。柯氏一人黨，彷彿會跳舞的猴子，跳上跳下自我感覺超好，終究不過馬頭那麼點大。拍拖期間，狡猾的猴子，或令發昏的駱駝頭痛。一旦翻臉成仇，兩者高下立判，身高體重比一比，猴子除了屁股紅一些，似乎沒什麼地方比較優。此後，猴子還得面對一個夢魘：棄保效應。過去，藍白拍拖，白圖的是寄生藍營，藍圖的是以大吃小。白的詭計，必須藍白合才能奏效。藍的暗算，則是拍拖便能成事，因其模糊藍白兩道的界線，不啻為操作「棄白保藍」打底。

政治觀察，往往要在不疑處起疑。十一月十日，馬英九喊出全民調，呼籲藍、白用「侯柯配」、「柯侯配」對戰「賴蕭配」的民調結果，決定總統候選人。柯立即響應，且邀馬當見證人，十五日達成六點共識，大家歡喜簽名。事後難擋黨內反彈，劇情直轉急下。柯為何當場爽快簽字，至今仍是個謎。柯的政治路數，有點異於常人，二○一四首次入主北市，不久便自承「中國那方面一直要我選總統」 ，雙方關係似不尋常。中國對台工作，既廣且深、無孔不入。假使北京手握黑資料，那麼在這次大選的關鍵時刻，或不致讓他閒在一邊。客觀來看，藍白各行其道，民進黨繼續執政，有利民眾黨經營第三勢力板塊；反之，國民黨執政，相互具有替代性（包括兩岸政策）的民眾黨，立成首要敵人。民眾黨會不會泡沫化？台灣的政治結構、選舉制度，對第三勢力並不友善，新黨、親民黨、台聯都吃過苦頭。

日本學者小笠原欣幸分析，「藍白合」談判破裂，三組登記後三週，根據匯流、美麗島、鏡新聞、ETtoday及TVBS的民調，三組的平均數據幾乎沒什麼變化。他的分析說明，目前三組人馬的戰局，呈現僵持的局面，決戰因素還沒引爆。藍白紛紛發佈樂觀的內參民調，唯獨綠營保持沉默，莫測高深。愈接近終點線，若白營落居老三，藍營自會加強操作棄保，令白營的核心支持者首選投藍，而綠營可能寄望這種棄保維持低量。話說回來，仍須留意，一一一五協議，柯的許多支持者並不買單。就此而言，最後一刻，柯的乾綱獨斷，對支持者有多大的領頭羊作用，並不確定。最後三秒鐘，「下架民進黨」優先或「鞏固一人黨」優先？或許會是二○二四最大的玄疑。至於，這個玄疑，能否左右勝負，則是另一個問題。

中國對台統戰觸角，唯有中南海知道完整劇本。每一次台灣大選，都是統戰工作的驗收。而台灣的藍綠對立，至今未能走上「本土兩黨競爭格局」，前國策顧問郝明義所形容的「認同本土又能監督民進黨的第三勢力」也難成氣候。當下，第二勢力藍營聯共制台，第三勢力白營亦在中國恫嚇下罹患斯德哥爾摩症候群。二○二四，目前各家民調五花八門，台灣的「八年魔咒」能否破除？台灣會不會淪為地緣政治破口？柯至少貢獻了不確定性，這也更令他自認不凡，第三勢力當仁不讓。選前之夜，雙雙奪得凱道、北門路權，賴蕭配競總路權也遭染指（已遭中正一分局駁回）。可見，柯的遊戲規則異於常人，你死就是我活，死道友不死貧道。柯妹口中的亞斯柏格，會不會扮演他自己也不了解的角色？中國正對台灣「不對稱介選」之際，出現這些民主產生的變數，但願結果不是親者痛而仇者快。

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