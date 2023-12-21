自由廣場》眷村改建增值有道 礦宅合法正名無門

◎ 劉建林

一八八五年台灣割讓給日本的前十年，法國作家左拉出版他的第十三部作品《萌芽》單行本，從一八八四年十一月廿六日起在《吉爾·布拉斯報》連載，是第一部描寫礦工的「社會史」小說。

廿一年後的一九○六年，也就是日治時期的大正六年，賴清德的祖父煤礦工賴萬發，經由礦主同意，與一群礦工用自己砍的樹木、竹子及茅草，在中幅這個地方蓋了遮風避雨的工寮。

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到了賴清德的父親賴朝金，工寮已被颱風摧殘破壞，經多次磚塊修繕改建成較堅固的磚房，一九五八年二月十五日起，賴萬發的房子被編籍入中福里五鄰柒戶（職業記載「煤礦工」）。這一排當年是合法存在的礦工工寮，後來門牌整編變成中福路八五號。

一九六○年一月八日，賴清德的爸爸賴朝金在萬里鄉中幅煤礦的礦坑內工作，發生一氧化碳中毒身亡，得年才卅三歲。賴清德當時才剛出生九十五天而已，打從出生開始，他就住在這裡，直到考上大學才搬到台大宿舍。

一九七五年台灣開始實施土地分區使用管理，這裡被編列成礦業用地，但礦業法卻沒有修訂配套法規，導致這裡兩千多戶人的房子變成妾身未明，淪為無法歸類管理的法外之地。反觀相同狀況發生在六、七十年前佔用公有土地的眷村，近一、二十年來政府則是用全民繳稅的錢，補助眷村在人口稠密的市區土地上原地改建，反觀礦工們卻無人聞問，無論藍綠政府同樣荒廢職守⋯⋯。

回到左拉的小說「萌芽」，一八八四年二月，法國北部採煤礦區昂贊發生罷工，左拉從第三天起跑遍昂贊礦區，密切關注罷工的大小事件，參加工人集會，結識罷工領袖巴斯利，住在礦工簡陋的屋子，在咖啡館喝杜松子酒，甚至下探礦井觀察礦工的工作情況。

回巴黎後，他著手寫小說《萌芽》，其中最常用的形容詞是「黑的」，他描述「礦區內外一片黑色的煤炭和煤灰」，「礦工全身烏黑」，「吐出的痰是黑的，死時流出的血也是黑的。」他透過小說控訴資本家與政府聯手剝削礦工的暴行，描繪礦工的困境與慘狀。

但台灣礦工被資本家與政府聯手剝削後，過了一一七年，卻因選舉的私利鬥爭而被藍白政客修理、削剝第二層皮，甚至逼著礦工之子自拆父祖留下的房子⋯。

（作者是金融業退休主管）

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