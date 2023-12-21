自由廣場》礦宅是既存建物，不是既存違建！

◎ 彭瑞美

賴清德老家遭「無人性」飽和攻擊，台灣人一直忍著，壓住怒氣，換來的卻是「軟土深掘」。

台灣人很善良，願意放下仇恨，因而忍著，避談仇恨，並非忘記曾被不公平對待，但也不願繼續被「沒天理」的欺負。

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七十多年前，中國國民黨流亡來到台灣，在台灣土地上到處興建眷村，供隨他們逃難來台的人在台定居，不只有屋可住，還有許多生活福利；後來眷村改建，他們無償獲得嶄新房子，不乏市價數千萬台幣的行情，這些全是台灣的民脂民膏啊！

反觀台灣礦工，用生命與血淚換取微薄工資以養家活口，在礦場旁邊蓋個簡陋工寮以遮風避雨，數十年下來，風吹雨打，工寮殘破不堪，不但享受不到「比照眷村改建」福利，自己花錢翻修，居然還被列為「違建」，還要被既得利益族群尖酸譏諷，打卡嘲弄。

台灣人也是人，對這塊土地的貢獻絕不輸給上述「逃難來台的族群」，不應再繼續當次等公民了，礦工朋友們，請站出來勇敢大聲說你們的房子是「既存房舍」，不是「既存違建」。

年輕朋友們，如果你不知道台灣人過去被如何不公平對待，如果你以為賴清德老家是違建，請回去問問你的阿公阿嬤，聽長輩說說數十年前台灣人遭受了多少不公不義的歷史。

（作者是家庭主婦）

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