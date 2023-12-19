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社論》大選正式開跑後的檢驗與抉擇

2023/12/19 05:30

中選會上週五公告：總統副總統及立委競選活動次日開始，下月十三日投票，首場總統候選人電視政見發表會明天舉行，副總統候選人本週五繼之，隨後還有兩場辯論會。選戰進入最後一個月，候選人直接面向公眾發表政見，加上面對面辯論，應有助選民瞭解當事人的風格及主張，激起較多火花。

在許多人認知中，從四、五月間各政黨確定提名者之後，選戰已然展開，且交手了好幾回合，戰火猛烈，好戲、歹戲連連，選民或目不暇給，甚或已厭煩，官方此時才宣告競選活動開始，顯然慢了好幾拍。儘管如此，選前一個月官方宣告選戰正式開跑，較諸各陣營各說各話或透過媒體放話，仍讓選民有直接檢視候選人的機會。

這次大選，勝負攸關重大，各方矚目。對我國來說，歷經內外環境丕變，面臨諸多挑戰。武漢肺炎肆虐、烏俄戰爭未止、美中爭鬥不已、全球產經動盪、中國脅迫日甚，都對台灣外在考驗不斷。其次，完全執政的民進黨面對政黨輪替檢驗，極力突破「八年魔咒」；反對黨亟思取而代之，而國會席次三黨不過半的展望增添選戰熱度。同時，一如以往，大選決定國家走向，「選台灣還是選中國」、「戰爭與和平」等選擇式或高調議題，甚囂塵上。

大環境之外，台灣政治從威權走向民主化，二○○○年後且歷經三次政黨輪替，民主實踐讓人們得以經由大選思辨國家社會的重大議題。從最基本的憲政及政府體制看，由於國家認同歧異未解，台灣的對外國名、與中國的敵我關係、總統制或內閣制都未有共識、司法改革亟須推動。在經濟社會方面，少子化、貧富懸殊、能源轉型、居住正義等挑戰日甚，有待基本而長期的解方。至於教育文化，台灣認同仍待扎根，多元文化尚未落實，國際視野尤需與時俱進。

現實上，這次大選在資訊錯綜複雜的環境進行。處於網路社群盛行的時代，訊息傳播快捷卻未必真實，偏頗零碎助長偏執，且製播錯假資訊技術提升，具公信力的媒體式微。社會上，媒體及資訊識讀不足，個人據以判斷的資訊常遭扭曲，聳動、負面、仇恨文宣充斥，選戰的負面訊息大行其道，政黨及政客惡鬥不止，內部矛盾擴大，且常錯亂為敵我矛盾。

中國介入一直是歷來選舉的最大外力干擾因素，台灣人擔憂，國際社會關切。英國《觀察家報》（The Observer）十七日指出，明年全球將有破紀錄的逾四十國舉行大選，台灣大選堪稱「壓力最大」，因為中國可能升高軍事恫嚇，促使美國和區域盟友介入，引發進一步對抗。美國所最關切的，有如學者任雪麗（Shelley Rigger）強調，即選後台灣新政府突然翻轉向北京靠攏。

儘管中國或許記取以往失敗經驗，對我國大選避免公開恫嚇或支持特定候選人，但它本性難改，仍以或明或暗的手法介入。據《美國之音》等國際媒體報導，中國政協主席王滬寧本月初主持影響台灣大選會議，強調要「化整為零、誘拉基層」，秘密進行，意圖造成「看起來不像介選、不兇、但台灣人會怕」的效果。CNN也指出，中國最複雜的是認知作戰，包括在台灣惡意散播假消息、放大對親中候選人有利論點；除了經營內容農場和社群媒體假帳號，也違法資助台灣的小型媒體，資訊戰涵蓋各層面。從而，有如國人所見，中國近期招待台灣地方基層村里長帶團集體前往旅遊，以「兩岸一家親」洗腦，傳達大選是戰爭與和平的選擇等訊息，即旨在影響民意，左右選舉。

選戰進入關鍵期，保持耳聰目明是明智投票的基本。政見會和辯論會都值得關注，不只表現候選人的政策主張和立場，經由媒體提問及相互詰問，也常可看出當事人的個性與風格，既展現應變和口才，也考驗其整體能力。辯論因此是民主的核心，也是選舉的重要部分；最知名的一九六○年美國大選甘迺迪與尼克森辯論，被認為影響了選舉結果，即為例證。

近數月來的大選活動，被指熱鬧有餘，門道不足；太多負面攻擊，少有理性辯論；公共議題民粹當道，欠缺長期而整體著眼，候選人尤有「網紅化」現象。面對政治人物和政黨，選民應檢視其從政以來的表現，不為花言巧語及表演所惑。美國有「鴨子測試」（Duck Test）的歸納推理法，特別適用於檢驗政治人物︰如果牠看起來像鴨子、游泳像鴨子、叫聲像鴨子，那麼牠可能就是隻鴨子。選戰活動熱鬧繽紛，人們需要多以常識常理檢驗其間的政治言行；選賢與能，雖不近亦不遠矣。

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