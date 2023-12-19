自由廣場》立委選舉不是用來教訓執政黨

◎ 不謀

在日本學者小笠原欣幸預測民進黨國會恐難過半後，各政論開始順應其文章風向，除了營造民心思變的氛圍，更不斷呼籲人民應惶恐一黨專制，在立委選舉用選票教訓執政黨。

和這些言論相呼應，民調相繼拋出下屆國會版圖估算，大多是預料民進黨將失去國會過半優勢，甚至不足四成席次，並會在五五波的區域大敗。上述輿情不外乎是在野黨想透過對執政黨的民怨，試圖轉移一些在野候選人的負面形象，以求翻轉選情。

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民主制度最難能可貴的就是選賢與能，以及做不好就換人，然而這並不代表在野黨可以不負責任地任意推派人選，如果一邊高喊下架執政黨，卻是上架具爭議性的在野立委，日後絕無益於國家正常發展。

這屆立委的選舉過程，民進黨有七個區域中途換將，把在刑事或性平上有過錯的淘汰，改推舉專業且有服務熱忱者，雖然造成該區民調落後，卻也展現賴清德願意帶領整黨反省的決心，人非聖賢，孰能無過，懂得不斷學習，有過改之，才是負責任的政黨。

反觀國民黨提名或支持的區域立委，除了有長期佔據地方資源，甚至侵佔、非法使用國土的政治派系；還有刑事、性騷或槍毒前科者，甚至是過去長期尸位素餐質詢率低的民代。而這些人好幾位在目前的選情膠著選區裡，民調都些微領先，因此在野黨才會不斷祭出教訓執政黨的宣傳，不免讓人懷疑，若下架成功，國會劣幣驅逐良幣，會是人民想要的嗎？

世上無所謂完人，政府亦同，民進黨執政近八年，國防、外交表現雖可圈可點，但內政仍有諸多待改進之處，選民自然也就有教訓的理由，但教訓前值得思考利弊，如因此上架了不負責任的政黨或候選人，無疑又是政治災難。

事實上，小笠原教授原文是指民進黨因執政包袱，國會恐難再過半，但許多區域因在野黨人選問題，有待後續觀察。立委選舉絕非僅是教訓執政黨，更該是為國會留下專才。

（作者為文字工作者）

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