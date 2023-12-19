晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》立委選舉不是用來教訓執政黨

2023/12/19 05:30

◎ 不謀

在日本學者小笠原欣幸預測民進黨國會恐難過半後，各政論開始順應其文章風向，除了營造民心思變的氛圍，更不斷呼籲人民應惶恐一黨專制，在立委選舉用選票教訓執政黨。

和這些言論相呼應，民調相繼拋出下屆國會版圖估算，大多是預料民進黨將失去國會過半優勢，甚至不足四成席次，並會在五五波的區域大敗。上述輿情不外乎是在野黨想透過對執政黨的民怨，試圖轉移一些在野候選人的負面形象，以求翻轉選情。

民主制度最難能可貴的就是選賢與能，以及做不好就換人，然而這並不代表在野黨可以不負責任地任意推派人選，如果一邊高喊下架執政黨，卻是上架具爭議性的在野立委，日後絕無益於國家正常發展。

這屆立委的選舉過程，民進黨有七個區域中途換將，把在刑事或性平上有過錯的淘汰，改推舉專業且有服務熱忱者，雖然造成該區民調落後，卻也展現賴清德願意帶領整黨反省的決心，人非聖賢，孰能無過，懂得不斷學習，有過改之，才是負責任的政黨。

反觀國民黨提名或支持的區域立委，除了有長期佔據地方資源，甚至侵佔、非法使用國土的政治派系；還有刑事、性騷或槍毒前科者，甚至是過去長期尸位素餐質詢率低的民代。而這些人好幾位在目前的選情膠著選區裡，民調都些微領先，因此在野黨才會不斷祭出教訓執政黨的宣傳，不免讓人懷疑，若下架成功，國會劣幣驅逐良幣，會是人民想要的嗎？

世上無所謂完人，政府亦同，民進黨執政近八年，國防、外交表現雖可圈可點，但內政仍有諸多待改進之處，選民自然也就有教訓的理由，但教訓前值得思考利弊，如因此上架了不負責任的政黨或候選人，無疑又是政治災難。

事實上，小笠原教授原文是指民進黨因執政包袱，國會恐難再過半，但許多區域因在野黨人選問題，有待後續觀察。立委選舉絕非僅是教訓執政黨，更該是為國會留下專才。

（作者為文字工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書