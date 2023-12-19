自由廣場》如何形成自己的意見

◎ 張約翰

隨著百萬網紅Cheap的道歉文，以「帝王條款」獲獎的國中生畫作引發的行人路權、網紅霸凌爭議終於落幕，成為半個月來社群平台上難得與大選無關的一場集體喧囂。

如果你完全沒跟到這一波，其實也沒差，因為這場爭議沒有真正留下什麼關於行人路權的實質討論，而是把焦點集中在「百萬網紅Cheap vs. 無名國中生」完全權力不對等的單方面聲量輾壓是否公平。

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但如果想跟上這一波，你會怎麼做？一般做法是轉貼別人的批評，再加上自己的幾句意見。大部分人都是這麼做，這是社群平台的常態，最讓人熟悉不過。但如果你認為百萬網紅不該欺壓無名國中生，那就該思考三個問題。你的轉貼夠真實嗎？你的意見是自己的嗎？你願意為你的轉貼負責嗎？

首先，要對一個事件或現象有意見，必須確定你看到了這個事件或現象本身，而不是經過好幾手的轉述。這不是說你一定要像新聞工作者或目擊者身處現場，而是你在轉貼並發表意見前至少儘可能找到爭議的相關文本（新聞、貼文、圖像或影片）再做判斷。

其次，意見的生成必須經過自己的思考，而不是別人替你思考。不要僅憑你信賴的意見領袖幾句話，或甚至光是看社群平台上哪一邊的聲量大，就草率下定論跟風向。每個人都有思考的死角，消除它的方法就是找不同意見的文本來看看，避免反射性的暴衝。

如果以上兩點都做到了，最後還要記得，在社群時代，轉貼不代表責任只有原始貼文的作者承擔，每一個附和分享的社群用戶都形同為原PO背書，建構同溫層的風向。

如果你認為百萬網紅不該欺負國中生，就應理解正是缺乏獨立思考的社群跟風行為，使你認為的不應該變成現實。

這次事件還呈現另一個現象。當權力由一方流向另一方時，總會再反彈回來，而社會正義的實現，就是要確保權力由強的一方流向弱的，而反彈永遠不會回到原狀。行人路權不是什麼帝王條款，而是我們走向文明的下一個中間站。

總之，獨立思考須要練習實踐，社群平台的意見極化傾向才能受到抑制。在社群喧囂中形成自己的意見，就像在大雨中撐起一把傘，也許不得不淋濕雙腿，但起碼你的頭還是乾的。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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