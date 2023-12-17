自由廣場》你是第幾梯的柯黑？

◎ 李欣芬

十二月十五日當馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲走出馬辦基金會大門，大家都以為大勢底定。未料三日後，本已簽名畫押的柯主席仍然翻桌不認！說意外，其實不意外，網路於是流傳「你是第幾梯的柯黑？」

有人說自己是第一梯：當二○一五年四月廿八日，柯文哲市長出席北市交通會報，拋出用監視器取締違規停車的構想時，他就驚覺柯完全是專制獨裁的思考邏輯！此人被譽為「先知型」的柯黑。

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有人說自己是第二梯：當二○一六年，柯文哲喊出垃圾不分藍綠、統戰被汙名化時，這是「早發早療型」的柯黑。

有人自認是第三梯：當二○一七年，柯文哲喊出兩岸一家親、祖父二二八死因多變時，這是「台派覺醒型」的柯黑。

有人說他是第四梯：當二○一八年三月廿三日，柯文哲下令拆除位於立院外濟南路、已架設約十年的公投盟帳篷，引發獨派不滿；並且柯在議會上糟蹋吳音寧、雙城論壇還爆發AB稿。這是「傻眼型」的柯黑。

二○一九年是第五梯「訝異型」的柯黑，二○二0年是第六梯「夢遊型」的柯黑，二○二一年是第七梯「麻木型」的柯黑，二○二二年是第八梯「OHCA型」的柯黑，二○二三年則是第九梯「崩潰型」的柯黑。

有人感覺抱歉，說他是第七梯的柯黑，馬上有人安慰他「不晚，總比沒睡醒的好」。

最特別的是：有人說他是○梯，原來早在三一八學運時，柯文哲被人拱到行政院學生靜坐區時，小心翼翼地不敢說出任何得罪人的話，當下此人就看穿了柯極度懼怕中國；緊接著柯自稱祖父是二二八受難者，當天卻假藉去大甲鎮瀾宮遶境進香而未參加追思，甚至與馬英九不期而遇呢！當此人將這些疑慮告訴朋友時，沒人相信他的話，如今他被稱為「先知的先知」柯黑。

現在回想起來，其實大多數人根本從來就不是柯粉，當初會投票給他是以為他是本土派，誰知他竟是檳榔！

（作者是台灣教授協會會員）

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