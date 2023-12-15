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自由廣場》一隻畫筆的力量

2023/12/15 05:30

◎ 鄭麗伶

回台灣定居後，親友最常問「一切都習慣嗎？」我們的回答幾乎千篇一律：「沒問題啊～回家很幸福，台灣是很讚的國家。只不過，我在美國開車卅二年，罵的髒話大概沒有這一年的多（苦笑）」，所以除非必要，我們盡量不開車，出門就用走路、騎單車、或搭大眾運輸工具，我們有時是行人，有時是騎士，有時是駕駛。

台灣交通的可怕不是一個人造成的，這是全民的共業。我和老公會開玩笑說，某些台灣人是不是有人格分裂症？為什麼平常非常善良親切的台灣人，一旦坐上駕駛座就變了樣？有些道路和紅綠燈的不良設計當然也是造成交通混亂的原因之一。但無論如何，在改善設計和交通秩序的過程中，如果人人都互相尊重，多忍讓一點，許多無法挽回的悲劇都可以避免。

近日在全國美術比賽獲獎的桃園東興國中的作品，表示人與人之間應互相尊重的訊息，我覺得合情合理。身為經常是行人的我，完全不覺得這位同學有嘲諷多數行人、或是行動不便或步伐較慢的老人家的意思。乍看作品，先莞爾一笑，然後覺得構圖和繪畫技巧真好，也覺得點出少數無厘頭行人的詼諧手法非常有趣。

當我是駕駛時，偶爾看到過斑馬線的行人稍微快走或跑步，只為了讓我們能早點轉彎，我都心存感激，並因為這種美好的小事而心情整天很好。這就是人跟人之間互相尊重跟體諒的美好。至於那些跟自己意見不合，就在網路上霸凌他人的傢伙，行為真醜惡，和那些亂逼行人的不良駕駛有何兩樣？

電影「蜘蛛人」有句經典臺詞：「With great power comes great responsibility.（力量越大，責任越大）」。希望東興國中的師長好好支持這位同學，更希望這位同學繼續快樂創作下去，你的一支畫筆也是很有力量的。

（作者是前北美州台灣人教授協會會長）

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