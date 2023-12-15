自由廣場》拍戲醜化國民黨 中共視叛降者為變節小人

◎ 愚工

二○一九年七月廿九日，由中共《中央電視台》出品的電視劇《特赦一九五九》陸續在中共各級電視台及網路頻道播放。劇情描述一千多名國民黨的降將叛降在中共建政後集中關押在北京近郊的「功德林」集中營。歷經十年，在「黨的感化下，各個幡然醒悟」最終被特赦的故事。劇情突出「國民黨一九四九年被共產黨在戰場上打敗，一九五九年被共產黨在心靈上征服」的歷史事實，更妙的是透過被心靈上征服的降將與叛降的口述，蔣介石被描繪成「畫餅式洗腦大師與政治渣男」二合一綜合體。

在習近平「講好中國故事」的指示下，「加強宣傳和輿論引導」已被中共中央政治局列為二○二四年的重點工作。這部醜化國民黨神主牌蔣介石，戲謔國民黨降將叛降的電視劇此時此刻推出，令人玩味。

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最近部分國軍現役及退伍軍人淪為間諜為中共賣命，一名中校飛官還試圖駕機叛逃，以賺取巨額獎金，這幾天我特別搜尋當年國民黨降將叛降的下場及歷年駕機叛逃中國的飛行員黃植誠與林賢順等人的追蹤報導。值得注意的是，飛行員的部分都是語焉不詳，只用「過著幸福快樂的日子」一語帶過。而降將叛降的部分《人民日報》則用「雖然，這些蔣軍降將促使了蔣介石政權的垮臺，對中國有著明顯的政治效益。但他們從根本上敗壞了我們民族的傳統道德。都是反覆無常的變節小人」加以道德審判

《特赦一九五九》戲謔國民黨的降將叛降，《人民日報》道德審判國民黨的降將叛降，這些國民黨降將叛降被中共當狗養著。這些人叛國投降中共之前想必有「將心向明月」之志，怎奈投降後，才發現「明月照溝渠」，餘生只能在人屋簷下，靠著歌頌共產黨猥猥瑣瑣過日子，可恨亦可憐。

（作者從商）

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