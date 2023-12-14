社論》且看賴蕭配如何超越藍白棄保

藍白合，生意不成，仁義不再。趙、韓領軍，白營的藍色支持者紛紛回巢。分手後，一到兩億美元為酬擔任副手，朱立倫把一億八轉入私人基金會，柯的回馬槍反令人懷疑，明知如此先前還要藍白合，理想、理念、新政治文化皆屬鬼扯。眼見民調直直落，柯自言本質是「深綠」，同時反對「去中化」，路數依舊是「寄生藍綠」，核心價值一片蒼白。最新白營內參民調：柯勝侯一．六％，但輸賴近十％。最新藍營內參民調，侯勝賴○．八％。內參民調，常與一般民調不同調，藍白輸人不輸陣，都在為棄保操作舖陳。而趙少康稱，侯趙多次打給郭但他都沒接。郭如果最後臨門一腳，還有多少能量？

柯的選情吃緊，顯然是先天不良、後天失調。從中央到地方都組織渙散，立委、縣市長及議員屈指可數，目前唯一執政的新竹市，高虹安自身難保，小雞避之唯恐不及，柯妹能否達陣且無把握，何況其它選區。一一二三之前，柯以小博大、嚇膽小鬼，透過藍白合借力使力，媒體聲勢摜壓侯友宜。前有郭台銘，後有柯文哲，侯遂內外交迫。識實務者為俊傑，侯畢竟頗有與槍擊要犯周旋的經驗，決定自我改造政治定位，擁抱九二共識、反對台獨，向長期保持距離的深藍靠攏。從後見之明來看，柯顯然低估了侯的政治光譜移動，不改其藐視侯的高姿態。暗地裡，藍營其實已經為藍白合破局暗地佈陣了。果然，一一二三，柯、郭都被侯殺個措手不及。

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一一二四，正式登記，空戰轉為陸戰。柯這位「空軍」總司令，頓時予人「空頭」總司令之感。因為，民眾黨地方組織薄弱，區域立委候選人太少，柯文哲的輔選活動，加上國民黨的「禁柯令」，暴露了「無選可輔」的窘境。相較於賴侯，柯無法全國走透透，場面稍微寒酸，其在選民造成的負面影響，無非就是西瓜倚大爿。柯的西瓜太小爿，時間不是站在他那一邊。再說，選舉有其請客吃飯的一面，我們不知以往柯獲得多少挹注，但若勝算越來越低，至少抬轎者也會失望而去。目前，白營仍游走創造議題的老路，無法地毯式擊掌選民。擁有選舉經驗的人都知道，白營這種打法是抓空氣票，無法握到選民的手接地氣。不幸，不分區兩員大將，黃珊珊與黃國昌，都不是組織型戰將，這方面對柯也愛莫能助。

藍白內參民調大車拼，所圖無非是棄保效應。不過，藍白之間的棄保，如果在投票實境發生，被棄者的支持者也不致一哄而散。最樂觀的期待，被棄者的支持者頂多三分之一至二分之一支持者流向被保者，甚至可能性更低一些。換言之，侯柯棄保效應要贏過第三者，必須有效壓縮賴的支持板塊。侯柯棄保效應的極大化，賴的支持板塊極小化，下架民進黨才有望夢想成真。近來，一些民調訊息顯示，賴蕭配持續領先，但也會受到侯柯消長影響。突破四成天花板，超越藍白棄保操作，賴蕭陣營有待努力。侯柯的夢魘在於，從藍白合、藍白拖到藍白互打，原先支持藍白合者，有多大比例由期待轉為絕望，以不投票表達賭爛情緒？那種票，綠營應該很難期待，但對藍白可是少一張算一張，傷己不傷敵。

二○○○大選三腳督，激烈競爭衝出八十二．六九％投票率。開票結果，扁獲三十九．三○％，宋獲三十六．八四％，連獲二十三．一○％。宋以二．五％輸給扁，關鍵之一，據宋楚瑜指出，乃馬英九選前兩天宣稱，連扁對決成形，宋楚瑜早出局了，若投給宋會讓扁漁翁得利。結果證明，那是假民調。二十多年後，藍白又想操作棄保，各有各的內參民調，會不會複製二○○○？大家且拭目以待。有道是，「勿恃敵之不攻，恃吾有所不可攻也」，賴蕭配的必勝之道，不在敵之棄保效應，而在全力朝過半目標衝刺，令棄保效應變得無關緊要。就此而言，藍白紅三面埋伏，如何立於不敗之地，那就要看賴蕭配如何自證是最佳選擇了。

大選進入最後一個月了，變數出現的頻率，應該會與日俱增。中國因素，美歐印太因素，都讓台灣這場大選，刺激地緣政治神經。藍白合破局，最後關頭會不會出現「暗合」，還是一個懸疑。在結構上，這場大選有其特色，除了和平或戰爭、繁榮或衰退，這類具有特定政治風向的假議題，決戰點還有年輕世代與老年世代的拔河。而這樣的世代落差也顯示，有志入主總統府者，必須更周到地駕馭內部矛盾。畢竟，台灣的地緣政治、供應鏈地位，落實到頭家的投票取向，決定因素逃不掉日常生活與未來願景的滿意度考量。

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